Hürriyet Daily News: Турция заинтересовалась приобретением российских самолётов-амфибий

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли прибудет в Россию, для того чтобы оценить пожарные самолёты Бе-200 российского производства, передаёт Hürriyet Daily News. В случае если самолёт-амфибия сможет «удовлетворить потребности» страны, Пакдемирли начнёт переговоры об их покупке.
Турция рассматривает возможность покупки российских самолётов-амфибий Бе-200, сообщает Hürriyet Daily News. Так, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли прибудет в Россию, чтобы осмотреть «летающие лодки» и начать официальные переговоры об их потенциальном приобретении Анкарой.
«Я собираюсь в Россию в понедельник, чтобы посмотреть на российские пожарные самолёты. Я лично опробую самолёт», — отметил министр в интервью изданию.
Соответствующее поручение Пакдемирли дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заинтересовался Бе-200 на авиационной ярмарке МАКС-2019, состоявшейся в конце августа.
«В ходе визита мы проверим самолёт и обсудим его стоимость и технические характеристики. Мы можем купить эти самолёты только после уточнения этих деталей, а также если мы придём к выводу, что они способны удовлетворить наши потребности», — добавил Пакдемирли.
Многоцелевой самолёт Бе-200 способен останавливать и сдерживать распространение крупных лесных пожаров и доставлять пожарные бригады и оборудование для тушения очагов возгорания. Эта «летающая лодка» способна нести до 12 тонн воды.
Hürriyet Daily News напоминает, что этим летом лесные пожары охватили западное побережье Турции и поставили под сомнение способности страны бороться со стихией.
«Мы используем вертолёты. Мы увеличили количество вертолётов, борющихся с пожарами, с 24 до 30, — заявил министр. — Но это не значит, что нам не понадобятся пожарные самолёты. Вот почему я еду в Россию».
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