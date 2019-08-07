Французский эксперт: сближение с Россией для Европы — жизненная необходимость

Мнимое затишье в международных отношениях похоже на предвестник большой бури, предупреждает на страницах Marianne эксперт в области геополитики Каролин Галактерос. По убеждению автора, не за горами новый передел мира, в котором линия раздела пройдёт по Уралу, а главными участниками станут Европа и Азия. Чтобы выжить в этом изменившемся геополитическом контексте, европейцам необходимо отказаться от устаревших представлений и сблизиться с Россией, полагает специалист.

«В час, когда я пишу эти строки… в больших международных делах, казалось бы, царит странное спокойствие. Эта волнующая тишина похожа на ту, что предшествует грозе в горах или цунами на море», — пишет на страницах Marianne эксперт в области геополитики Каролин Галактерос. При этом на деле здесь «без лишнего шума» происходит множество вещей, призывающих западных лидеров активизировать усилия и выработать новую политику.

По мнению автора, перспектива нового передела мира выглядит всё более реальной, учитывая продолжающуюся «моральную и политическую дискредитацию» США, заставляющую игроков второго плана «больше не складывать все яйца в одну корзину» для выживания под лидерством нового «китайско-американского дуэта».

Кризис в Ормузском проливе не только проводит привычные линии раскола — к примеру, между США, Израилем и Саудовской Аравией с одной стороны и Ираном, Россией и Турцией под «жадным взором» Пекина с другой, — но и скрепляет более необычные союзы, как сближение Москвы с Эр-Риядом, становящееся с каждым днём всё заметнее в Сирии, к досаде Вашингтона. Помимо соглашения, заключённого с целью поддержания цен на нефть, об этом свидетельствует и военное сотрудничество двух стран, включающее покупку Саудовской Аравией российских ракетных комплексов С-400, отмечает автор.

О приобретении различных типов вооружений у России на сумму в $5,4 млрд заявили в 2019 году и Объединённые Арабские Эмираты.

Последние действия России в Сирии, направленные на ослабление влияния Ирана, также позволяют предположить, что, хотя Россия и будет играть в сирийском конфликте ведущую роль ещё долгое время, она также может выступать за политическое соглашение, устраивающее Вашингтон, Эр-Риад и Тель-Авив.

Это, однако, не означает, что Москва бросит Тегеран, подчёркивает эксперт. Иран нужен России для укрепления её позиций между Вашингтоном и Пекином, и в Ормузском кризисе она выступает на его стороне.

Этот взгляд на текущие международные события демонстрирует масштаб поставленных на кон вопросов, которые будут решаться на следующей «Ялтинской конференции», убеждена Галактерос. «Однако железный занавес в этом новом переделе сместился к Уралу — на Дальний Восток Европы, и это перемещение заставляет Россию оказаться в европейском лагере», — замечает автор.

Евразия всегда была объектом притязаний великих держав, однако сегодня на первый план выходит невидимое пока, но растущее противостояние России и Китая за экономическое и политическое доминирование в Центральной Азии и на Кавказе. Проект Новый шёлковый путь ставит участвующие в нём бывшие советские республики (Казахстан, Узбекистан и Туркмению) в растущую экономическую зависимость от Китая, который может со временем использовать их как рычаг для серьёзной дестабилизации положения Москвы как в экономической сфере, так и в сфере безопасности.

Как следствие, необходимость создания «Европы от Атлантики до Урала», в которую войдёт и европейская часть России, никогда ещё не была столь насущной для сохранения Евросоюза, если последний намеревается иметь вес в глазах Вашингтона и Пекина, уверяет эксперт.

Тем не менее перспектива сближения Евросоюза с Россией всё ещё остаётся немыслимой для руководства европейских стран, находящихся в ловушке идеологического мировоззрения, не соответствующего ни их собственным интересам, ни новому соотношению сил в мире. Россию, ассоциируемую с СССР, европейские элиты априори клеймят позором, Америку идеализируют, китайскую угрозу преуменьшают, Индию игнорируют, Ближний Восток «калечат», а Африку недооценивают.

Чтобы избежать превращения международных отношений в новый «закон джунглей», который не станет обременять себя несовершенными юридическими рамками, крупным региональным игрокам и союзам срочно необходимо найти новую основу для оптимального сосуществования, считает эксперт.

«Жизненно необходимо, в частности, прекратить верить в химеру западного или хотя бы европейского нравственного авторитета, разлетевшегося на куски», — подчёркивает Галактерос. И Франция ещё может возглавить эту «прагматическую революцию», в результате которой верх над «морализаторским догматизмом» на Западе возьмёт этика стратегического мышления, полагает автор.