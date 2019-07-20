Washington Times: дядя Сэм зовёт — в США задумались о понижении призывного возраста до 16 лет

Сильнейший за последние годы кадровый кризис американской армии породил в США дискуссию о возможном снижении призывного возраста до 16 лет, сообщает The Washington Times. Критики утверждают, что подобная мера приведёт к снижению боеспособности и сплочённости вооружённых сил. Между тем, 13 стран мира уже снизили призывной возраст до 16 лет — в их числе, например, Великобритания.
Одним из способов преодоления кадровых проблем в американской армии может стать снижение призывного возраста, сообщает The Washington Times. На данный момент обсуждается возможность понижения минимального призывного возраста с 17 до 16 лет. Отмечается, что на такой шаг уже пошли многие страны, например Великобритания.
Критики утверждают, что подобная мера приведёт к целому ряду социальных проблем, в то время как сторонники идеи отмечают, что для разрешения самого сильного за последние годы кадрового кризиса Пентагону нужны новые методы.
Реакции на возможное нововведение со стороны военных и законодателей пока не последовало, сообщает издание.
Как отмечает маркетинговый директор компании Sandboxx Шэйн Маккарти, факторы негодности к службе (например судимости) намного менее распространены среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Согласно данным Министерства юстиции США, количество арестов среди подростков от 18 до 20 лет в два раза выше, чем среди подростков от 15 до 17 лет.
Впрочем, не все положительно высказываются об идее снижения призывного возраста: учёный Питер Сингер считает, что такой шаг снизит боевую эффективность и сплочённость армии, а также значительно усложнит жизнь инструкторам и офицерам.
При этом уже 13 государств установили планку призывного возраста ниже 17 лет: среди них есть крупные державы вроде Великобритании, а также страны с небольшими вооружёнными силами, такие как Боливия и Папуа — Новая Гвинея.
Согласно информации The Washington Times, в прошлом году американская армия впервые за последние десять лет не сумела выполнить плана по призыву: ряды вооружённых сил пополнило менее 70 тыс. призывников вместо запланированных 76 500. В этом году армейское командование намеревается достичь поставленных целей, однако признаёт, что ситуация с призывом тяжела как никогда. Основной причиной недоборов называют рост экономики, низкую безработицу и большое количество карьерных возможностей для молодых американцев. Кроме того, аналитики считают, что рекламные слоганы американской армии устарели и больше не способны достучаться до молодёжи.
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