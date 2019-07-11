National Interest: компромисс в Молдавии не в счёт — Россия и Запад продолжают конкурировать на постсоветском пространстве

Предотвращение недавнего госпереворота в Молдавии показало, что Россия и Запад способны действовать сообща на международной арене, пишет обозреватель The National Interest Марк Эпископос. Однако значение достигнутого компромисса не стоит преувеличивать, поскольку маловероятно, что сложившиеся условия повторятся в другой раз, считает автор.

В 2000 году Всемирный банк назвал Молдавию «захваченным государством», в котором влиятельные частные игроки «держат в заложниках» правительство, напоминает обозреватель The National Interest Марк Эпископос. По мнению автора, политический кризис в стране отчасти стал результатом глубокого раскола в молдавском обществе относительно выбора одного из вариантов развития — проевропейского или пророссийского.

«В последнее десятилетие Молдавия превратилась в поле геополитической борьбы между Россией и Западом», — отмечает эксперт. Если за сближение с Россией на политическом поле выступает Партия социалистов, то прозападную позицию отстаивает «многоцветная плеяда самопровозглашённых проевропейских партий». Однако обычное положение вещей перевернулось с ног на голову, когда «Брюссель, Вашингтон и Москва объединились, чтобы помешать самонадеянному олигарху захватить бразды правления после многомесячной блокировки работы парламента», замечает автор.

Как напоминает эксперт, политический кризис в Молдавии начался с парламентских выборов в феврале 2019 года, в которых с минимальным отрывом победила Партия социалистов, набрав 31% голосов избирателей. Для формирования правительства социалистам необходимо было заключить коалицию с одной из двух прозападных партий: ACUM или Демократической партией под руководством влиятельного бизнесмена Владимира Плахотнюка, набравшими 26% и 23% голосов соответственно. Когда Партия социалистов и ACUM достигли договорённости о создании коалиции, Плахотнюк попытался совершить государственный переворот. Конституционный суд, состоящий в основном из сторонников олигарха, заблокировал создание коалиции ввиду якобы нарушенных сроков, после чего Плахотнюк через своего ставленника, премьер-министра Павла Филипа, распустил парламент и призвал к проведению новых выборов в сентябре.

Как рассказывает автор, олигарх рассчитывал на поддержку Запада, основываясь на самопровозглашённых проевропейских взглядах, однако «переиграл сам себя». Европейцы предпочли скомпрометировавшему себя тактикой шантажа и запугивания, а также привычкой к коррупции бизнесмену более «безопасного кандидата» для долгосрочной поддержки — партию ACUM. Потеряв международную поддержку, Плахотнюк предпринял последнюю отчаянную попытку использовать президента Игоря Додона в качестве посредника между бизнесменом и Кремлём, пообещав Москве в обмен на поддержку проведение пророссийской политики и автономию отколовшейся республике Приднестровье. Однако эта затея также окончилась неудачей: Кремль отклонил предложение, выступив за поддерживаемую Западом коалицию Партии социалистов — ACUM. Не имея больше карт на руках, правительству Плахотнюка пришлось уйти в отставку, а ему самому покинуть страну.

Говоря о значении этих «удивительных событий», автор отмечает, что впервые после 2014 года «Россия и Запад смогли успешно объединиться для предотвращения крупного международного кризиса». Однако значение этого компромисса и его влияние на будущее российско-западных отношений не стоит преувеличивать, предупреждает Эпископос.

Как поясняет эксперт, в Молдавии возникла необычная ситуация, когда международные интересы совпали, и она вряд ли сможет повториться в другом месте. «Потребовалась перспектива полного захвата государства нечистым на руку олигархом, для того чтобы Россия и США отложили в сторону свои разногласия и одобрили компромиссную правящую коалицию», — замечает автор. По его словам, ни Москве, ни Вашингтону не в новинку терпеть нелицеприятных игроков ради геополитической необходимости, однако Плахотнюка сгубили «излишние движения». У обеих сторон нашлись лучшие и более надёжные варианты, на которые можно было сделать ставку.

По убеждению эксперта, этот феномен сложнее повторить на Украине, где нет ни жизнеспособного «третьего варианта», ни непредсказуемого политического кандидата, против которого могли бы объединиться великие державы. Однако подобного «эффекта единения», вероятно, помогло бы добиться «внешнее потрясение иного рода»: война, глобальная рецессия или грандиозная сделка масштаба Хельсинкских соглашений.

Помимо прочего, молдавский кризис показал крайнюю важность «обходных дипломатических каналов» и переговоров на более низком уровне, считает Эпископос. Ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин публично не вмешивались в переговоры ни на одном из этапов, предоставив этот процесс профессиональным дипломатам, обсуждавшим детали коалиции на закрытых встречах. Такого рода дистанцирование высокопоставленных политиков от деликатного переговорного процесса предоставляет правительству большую дипломатическую гибкость и выводит их из-под удара пристального и беспощадного внимания СМИ, поясняет автор.

При этом, несмотря на достигнутый компромисс, условия для долгосрочного соглашения великих держав по вопросу Молдавии всё ещё не выполнены. Главной проблемой остаётся отколовшаяся область Приднестровье — территориальный конфликт, без разрешения которого Молдавия не получит допуска к членству в ЕС. По словам обозревателя, пространство для договорённостей между Россией и США по вопросу этого региона в последние десятилетия резко сузилось.

Как напоминает эксперт, в начале 2000-х годов Москве и Кишинёву почти удалось договориться о вхождении республики в состав Молдавии, сохранив широкую культурную и языковую автономию, а также получив серьёзное влияние в молдавском парламенте, однако в последний момент Вашингтон заставил Кишинёв отказаться от сделки. Как объяснил молдавскому президенту Воронину госсекретарь США Колин Пауэлл, предоставление Приднестровью такой степени влияния на молдавскую политику стало бы угрозой для объединения страны с Европой.

Сегодня России уже недостаточно решить проблему статуса Приднестровья, уверен автор. Кремль, по его мнению, считает, что обладает способностью и ресурсами для включения Молдавии в свою сферу влияния и вынуждения страны отказаться от планов по вступлению в НАТО. Это убеждение подкрепляется электоральным успехом Партии социалистов, имеющей перевес голосов в парламенте.

Приднестровье, ввиду своего стратегически важного расположения между Украиной и остальной частью Молдавии, не сможет оставаться «суверенным образованием», по поводу которого великие державы «согласны не соглашаться», считает Эпископос. «Пока этот территориальный конфликт не будет, наконец, разрешён, любое соглашение между Россией и Западом касательно Молдавии окажется краткосрочным»,— заключает эксперт.