NYT: совместные усилия России и Запада позволили урегулировать политический кризис в Молдавии

Под давлением международного сообщества правительство бывшего премьер-министра Павла Филипа, который был объявлен временно исполняющим обязанности президента Молдавии, ушло в отставку, сообщает The New York Times. Тем не менее отмечается, что в связи со слабостью правительственной коалиции, ситуация в стране остаётся довольно напряжённой.

Последнее время Россия, США и Европа не часто совпадают во взглядах на международную политику, однако в пятницу совместные усилия помогли решить конституционный кризис в Молдавии, пишет The New York Times.



Политический тупик, продолжавшийся в стране почти неделю после того, как правительство бывшего премьер-министра Павла Филипа отказалось уйти в отставку, всё же сложило с себя полномочие, столкнувшись с перспективой массовых протестов. Кроме того, Филип принял решение сложить с себя полномочия на фоне растущего международного давления со стороны России и ряда европейский стран.

Издание отмечает, что накануне ухода в отставку Филип встретился с послом США в Кишинёве Дереком Хоганом.

Новое правительство было сформировано коалицией пророссийской партии социалистов и проевропейского блока ACUM. А глава последнего и бывший экономический советник Всемирного банка Майа Санду стала новым премьер-министром страны.

Несмотря на то, что коалиционные переговоры начались ещё в феврале после того, как ни одна партия не набрала большинства на выборах в парламент Молдавии, политические разногласия партии смогли преодолеть лишь к началу июня. Новое правительство было сформировано через день после того, как старый парламент был распущен по постановлению суда в связи с истечение срока, который закон отводит на создание коалиции.

Затем Конституционный суд страны назвал Павла Филипа исполняющим обязанности президента страны, что позволило ему подписать указ о роспуске коалиционного правительства и объявить о проведении досрочных выборов.

Тем не менее коалиции Санду и президента Молдавии Игоря Додона удалось заручиться поддержкой ряда европейских стран, в том числе Франции, Германии и Великобритании, а также России. А все попытки Демократической партии во главе с Филипом добиться поддержки со стороны США провалились. Через несколько часов после встречи с Хоганом исполняющий обязанности президента подал в отставку.

«Мы с надеждой и нетерпением ожидаем возвращения страны к нормальному курсу и работе государственных учреждений на благо общества, а не интересов узкой группы олигархов», — отметила новый министр финансов Молдавии Наталия Гаврилита.

The New York Times полагает, что несмотря на решение кризиса, политическая обстановка в стране останется достаточно напряжённой. Издание отмечает, что это связано с нерешённым вопросом Приднестровья, а также слабостью сформированного правительства на фоне политических разногласий партий.