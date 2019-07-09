Hürriyet Daily News: Турция заинтересована в увеличении двусторонней торговли с Россией

Во время выступления на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил о стремлении Анкары расширять торговлю, а также сотрудничество в области энергетики с Москвой, передаёт Hürriyet Daily News. При этом Россия, со своей стороны, готовится облегчить работу турецких предприятий на своей территории.
Анкара намерена двигаться по пути расширения сотрудничества с Москвой, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на министра промышленности и технологий Турции Мустафу Варанка.
«Наша цель состоит в том, чтобы достичь уровня внешней торговли 33 миллиарда долларов, которого мы достигали ранее, а затем увеличить этот показатель до 100 миллиардов долларов», — заявил Варанк, выступая на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.
По его словам, такие совместные проекты, как строящаяся атомная электростанция «Аккую» и реализуемый в настоящее время газопровод «Турецкий поток», показали Анкаре важность сотрудничества двух стран.
«Эти стратегические энергетические проекты углубляют наши двусторонние экономические отношения и обеспечивают прочную основу для нашего долгосрочного сотрудничества», — добавил министр.
При этом, по данным политика, инвестиции турецких компаний в Россию составляют примерно $10 млрд.
В свою очередь, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что в Москве готовятся ввести ряд мер, которые позволят облегчить деятельность турецких предприятий на российской территории, а также поддержать долгосрочные инвестиции. Кроме того, как пишет Hürriyet Daily News, предприниматели из Турции могут получить дополнительный спектр льгот.
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