Bloomberg: украинские мигранты спасли Польшу от дальнейшего роста зарплат

За последние пять лет в Польше значительно выросло количество зарегистрированных иностранцев, большинство которых — выходцы с Украины. После вступления в ЕС страну покинули 2 млн человек, но благодаря ежегодно растущему притоку украинцев ей удаётся справляться с рекордной нехваткой рабочей силы. В частности, приезжие избавили экономику от опасности дальнейшего роста зарплат, пишет Bloomberg.

За последние пять лет в Польше пятикратно выросло количество зарегистрированных иностранцев. Благодаря этому снизилось давление на её рынок труда, столкнувшийся с рекордной нехваткой рабочих рук, пишет Bloomberg.

По словам издания, две трети из более чем 600 тыс. иностранцев, которые платят взносы польскому Управлению социального страхования (ZUS), — это выходцы с Украины. В сравнении с 2014 годом их стало в три раза больше. Этот ежегодный прирост «развеял опасения», что после облегчения процедуры въезда в ЕС украинцы предпочтут Польше более богатые страны еврозоны.

«Некоторые предсказывали, что на рынке труда возникнут новые сложности, в том числе повышение дополнительных выплат, — заявил глава Нацбанка Польши Адам Глапинский. — В итоге компании смогли повысить уровень занятости, потому что не существовало преград ни притоку местных, ни притоку украинских работников».

После вступления Польши в ЕС в 2004 году страну покинули более 2 млн граждан. Сегодня в каждой пятой польской компании работают украинцы, утверждает издание со ссылкой на рекрутинговое агентство Personnel Service.

По прогнозам компании, число украинских рабочих, зарегистрированных в ZUS, до конца текущего года вырастет на 30%. В настоящий момент порядка 1,5 млн украинцев трудятся в Польше, население которой составляет 38 млн человек.

Согласно статистике Евросоюза, уровень безработицы в Польше находится на рекордно низком уровне — 3,8%. Её экономический рост колеблется в пределах 5% с 2017 года, обращает внимание Bloomberg.