NYT: в ФБР ждут от России «большого шоу» в 2020 году и уже к нему готовятся

Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что Россия «продолжает вмешиваться» в американские выборы с целью подорвать доверие американцев к демократии, пишет The New York Times. Как отмечает газета, в бюро считают «действия» России во время промежуточных выборов 2018 году лишь репетицией большого «вмешательства» в предвыборную гонку 2020-ого.

Директор ФБР Кристофер Рей вновь предупредил о том, что Россия «продолжает вмешиваться» в американские выборы, назвав эти попытки «серьёзной угрозой контрразведке». Кроме того, бюро бросило дополнительных агентов и аналитиков на борьбу с иностранным вмешательством, пишет The New York Times.



Администрация Трампа пришла к выводу, что «российские операции по оказанию влияния» превратились в «постоянную угрозу». В связи с этим ФБР, разведслужбы и Министерство внутренней безопасности создали постоянные опергруппы, впервые сформированные для борьбы с вмешательством в промежуточные выборы 2018 года.



«Мы считаем, что наши противники будут подстраиваться под текущие условия и поднимать ставки», — заявил Рей, указав на присутствие в США офицеров российской разведки и «злонамеренные операции» Кремля, которые тот проводил в прошлом.



«Мы во многом рассматриваем выборы 2018 года как репетицию для большого шоу в 2020-ом», — добавил директор ФБР.



Хотя американские чиновники и пообещали в будущем бороться с «российскими разведывательными операциями», они неоднократно жаловались на отсутствие согласованности действий на высшем уровне. В частности, президент США Дональд Трамп практически не проявляет интереса к подобным предупреждения, реагируя на них в основном с раздражением.



Такое поведение может быть вызвано тем, что Трамп считает, что любое обсуждение «российского вмешательства» ставит под вопрос легитимность его победы в 2016 году. Не так давно глава аппарата Белого дома сказал бывшему министру внутренней безопасности Кирстен Нильсен, чтобы она не поднимала эту тему во время встреч с Трампом.



Тем не менее чиновники разведведомств продолжают бить в набат за пределами кабинета американского лидера. Кристофер Рей и директор Нацразведки США Дэн Коутс заявляли, что операции России по оказанию влияния призваны «подорвать веру в американскую демократию».



«Мы наблюдаем, как беспрестанно используются социальные сети, фальшивые новости, пропаганда и подделка личности с целью разъединить нас, стравить друг с другом, спровоцировать споры и посеять раздор, чтобы подорвать веру Америки в демократию, — подчеркнул Рей. — Эта опасность грозит нам не только во время избирательного цикла. Эта угроза висит над нами 365 дней в году».



По данным источников газеты, в ответ на растущую «угрозу» со стороны России и других противников США, ФБР недавно перевело около 40 агентов и аналитиков в отдел контрразведки. Многие из агентов будут работать в составе оперативной группы по борьбе с иностранным влиянием, включающей в себя экспертов по кибербезопасности и контрразведке, а также криминалистов.



Чиновники разведведомств считают, что Россия не останавливала своих операций с выборов 2016 года. По их словам, Москва занималась подобной деятельностью также во время промежуточных выборов и планирует активизировать усилия во время следующей предвыборной кампании, полагаясь на новую тактику.



Эксперты предполагают, что Россия собирается поставить под вопрос результаты выборов, делая упор на случаи нарушений и предполагаемое мошенничество с целью подорвать веру в легитимность демократических процессов.



При этом нежелание Трамп обсуждать «зловредные» операции Москвы, а также его отношения с Путиным и Россией удивляют экспертов по национальной безопасности.



«Риторика Трампа, когда он говорит о внешней политике США, и, в особенности, когда речь заходит о России, НАТО и прочих основополагающих аспектах американской внешней политики, идёт вразрез с традиционным, принятым внешнеполитическим мышлением, — заявил эксперт по России из Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайсс. — Мотивация Трампа — это по-прежнему загадка. Каждый раз, когда он об этом говорит, он очень сильно расходится с республиканцами или демократами».