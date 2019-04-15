Украинский военный: Киеву нужны ракеты, достающие до Урала

Для успешного сдерживания России Украине необходимы ракеты, которые бы добивали до Урала, считает бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко. Как пишет «СТРАНА», генерал-лейтенант запаса также добавил, что такое оружие на Украине сейчас активно разрабатывается.

Бывший заместитель начальника Генштаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что для успешного сдерживания России Украине необходимы ракеты, которые бы добивали до Урала. Как пишет «СТРАНА», Романенко также добавил, что такое оружие на Украине сейчас активно разрабатывается.

Игорь Романенко пояснил, что, согласно Будапештскому меморандуму, Украину лишили не только ядерного, но и ракетного оружия.

«У нас оставалась только старая «Точка-У» с дальностью 120 километров. А сейчас мы пожинаем плоды такого подхода», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что испытание ракетного оружия на Украине успешно продвигается вперёд.

«Но на Украину всё равно до сих пор распространяются ограничения — дальность наших ракет не может превышать 300 километров. «Нептун» поражает цель на расстоянии 280 километров. О чём тут говорить! Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания», — считает военный эксперт.