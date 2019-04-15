Украинский военный: Киеву нужны ракеты, достающие до Урала

Для успешного сдерживания России Украине необходимы ракеты, которые бы добивали до Урала, считает бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко. Как пишет «СТРАНА», генерал-лейтенант запаса также добавил, что такое оружие на Украине сейчас активно разрабатывается.
Бывший заместитель начальника Генштаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что для успешного сдерживания России Украине необходимы ракеты, которые бы добивали до Урала. Как пишет «СТРАНА», Романенко также добавил, что такое оружие на Украине сейчас активно разрабатывается.
Игорь Романенко пояснил, что, согласно Будапештскому меморандуму, Украину лишили не только ядерного, но и ракетного оружия.
«У нас оставалась только старая «Точка-У» с дальностью 120 километров. А сейчас мы пожинаем плоды такого подхода», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что испытание ракетного оружия на Украине успешно продвигается вперёд.
«Но на Украину всё равно до сих пор распространяются ограничения — дальность наших ракет не может превышать 300 километров. «Нептун» поражает цель на расстоянии 280 километров. О чём тут говорить! Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания», — считает военный эксперт.
В России может появиться «список Бутиной», куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутатский запрос на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Минобороны России запустило на своём сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные фотографии известных полководцев Советского Союза, которые были сделаны во время военных парадов.
Белград должен признать самопровозглашённую Республику Косово и отказаться от идеи создания любых моделей самоуправления с исполнительной властью или двойным суверенитетом на севере края, населённом сербами. Об этом заявил глава непризнанного государства Косово Хашим Тачи.
Отказ США от выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) перемещает мир в ситуацию 30-летней давности, заявил замгендиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Рожков.
Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что курс Украины на вступление в НАТО и ЕС является пиар-акцией президента Петра Порошенко.
Представитель Государственного департамента в беседе с РИА Новости прокомментировал появление в сети видео с, как предполагается, «лидером» террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакром аль-Багдади.
Представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон заявил, что США и Польша в настоящее время продолжают консультации относительно увеличения численности американских военнослужащих на территории страны, окончательное соглашение по данному вопросу не заключено.
Депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с газетой «Известия» оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов в телефонном разговоре с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой обсудил варианты решения военно-политического кризиса в стране.
Депутат Государственной думы Андрей Климов в беседе с Inforeactor прокомментировал рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).
Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с газетой «Известия» оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).
Помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон провёл переговоры с главой МИД Швеции Маргот Вальстрём, в ходе которых обсуждались вопросы трансатлантической и глобальной безопасности, в том числе ситуация в Арктике.
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил комментарий главы украинского МИД Павла Климкина по поводу Всемирного доклада о счастье, согласно которому Украина заняла 133-е место среди 156 стран по уровню благополучия населения.