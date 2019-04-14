ГОРДОН: Германия отдала Украине «утерянную» грамоту Петра I

Немецкий Тюбингенский университет передал Киеву грамоту Петра I, которая была потеряна во время Второй мировой войны. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук. По утверждению чиновника, этот исторический документ свидетельствует, что Москва «аннексировала» украинскую поместную церковь, пишет «ГОРДОН».

Германия передала Киеву грамоту Петра I, «утерянную» в ходе Второй мировой. Об этом в своём недавнем посте в Facebook сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, пишет «ГОРДОН».

«Артефакт, датированный 1708 годом, был потерян во время Второй мировой войны, а с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена», — написал чиновник.

«По сведениям историков, этот документ является красноречивым свидетельством аннексии украинской поместной церкви Московией. Ведь в нем есть оговорка Петра о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская митрополия вернётся под власть Константинополя», — подчеркнул Нищук.

Он добавил, что рукописный пергамент размером 80 на 58 см в оправе из сплава драгоценных металлов доставили в Национальный заповедник «София Киевская». Вскоре грамота будет выставлена на всеобщее обозрение.