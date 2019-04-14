ГОРДОН: Германия отдала Украине «утерянную» грамоту Петра I
Германия передала Киеву грамоту Петра I, «утерянную» в ходе Второй мировой. Об этом в своём недавнем посте в Facebook сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, пишет «ГОРДОН».
Германия передала Киеву грамоту Петра I, «утерянную» в ходе Второй мировой. Об этом в своём недавнем посте в Facebook сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, пишет «ГОРДОН».
Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку в турецком отеле.
Движение на Крымском проезде и на части улицы Остоженка в Москве перекрыто из-за подтопления.
Вратарь Ярослав Аскаров и форвард Родион Амиров удостоились чести попасть в символическую сборную по итогам юниорского чемпионата мира по хоккею.
Голкипер сборной России до 18 лет Ярослав Аскаров был признан лучшим вратарём завершившегося юниорского чемпионата мира.
На Украине с 1 июля вырастет стоимость изготовления ID-карты (идентификационного документа внутри страны) и паспорта для выезда за границу.
Футболисты мадридского «Реала» в выездном поединке потерпели минимальное поражение от «Райо Вальекано».
В финальном поединке чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 18 лет сборная России в овертайме уступила команде Швеции.
В рамках 34-го тура Серии А футболисты «Милана» на выезде не сумели справиться с «Торино».
Боевики обстреляли несколько населённых пунктов в сирийских провинциях Хама и Латакия.
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров попал в тройку претендентов на награду самому ценному игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Самолёт Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe успешно приземлился в международном аэропорту Йоханнесбурга в ЮАР после возгорания в двигателе.
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников не попал в заявку на второй матч полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс», продолжая восстанавливаться от повреждения, полученного во время драки с соотечественником Александром Овечкиным.
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух сравнил уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе с аналогичным случаем между спортсменом Алексеем Ягудиным и наставником Алексеем Мишиным.
Испанская социалистическая рабочая партия лидирует на досрочных парламентских выборах.
В первом матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Милуоки Бакс».
На международном хоккейном турнире в Санкт-Петербурге олимпийская сборная России проиграла команде Северо-Западного региона.
Более 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Бывший наставник казахстанского боксёра Геннадия Головкина Абель Санчес эмоционально отреагировал на прекращение сотрудничества со спортсменом, с которым он работал с 2010 года.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил американскую администрацию, в частности помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в экономическом терроризме.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко пока не готов сравнивать голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова с многолетним первым номером сборной России Игорем Акинфеевым.
Женская сборная России по хоккею среди игроков не старше 16 лет пробилась в финал Кубка Европы, который проходит в Чехии.
Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина Генрих Новожилов.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой своих подопечных в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), при этом заявив, что быстрый гол «Краснодара» спутал все карты армейцам.
Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко прокомментировал грядущие президентские выборы в Белоруссии в 2020 году.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев по итогам матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА заявил, что его команда отработала хорошо.
Российский теннисист Даниил Медведев, уступивший в финале теннисного турнира в Барселоне австрийцу Доминику Тиму, отдал должное сопернику.
В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар. Опасные зоны какое-то время останутся закрыты.
Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
По окончании турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3 президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт остался недоволен выступлением российского бойца Дмитрия Смолякова, который в первом раунде уступил экс-игроку в американский футбол Грегу Харди.
Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» одержал победу над сборной Великобритании по хоккею в контрольном матче в рамках подготовки национальной команды к чемпионату мира 2019 года.
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что не сумел встретиться с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором в Майами, потому встреча перенесена в Лос-Анджелес.
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды от петербургского «Зенита» в матче 26 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Власти Шри-Ланки в целях общественной безопасности введут запрет на ношение одежды, полностью закрывающей лицо.
«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси» сыграли вничью в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун пообещал корреспонденту RT дважды забить в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и выполнил обещанное.
Часть рейсов, которые должны были приземлиться в лондонском аэропорту Гатвик, были перенаправлены в Станстед из-за сообщений о появившемся беспилотнике.
Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил уверенность, что петербургский клуб станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2018/19.
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Неизвестный сообщил о минировании семи храмов и прилегающих к ним территорий во Львове, соответствующее сообщение поступило на электронный ящик ведомства, сообщили в Нацполиции региона.
В споре лучших бомбардиров чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) установилось двоевластие.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал RT заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что в случае реализации двух проектов поставок компания может стать основным экспортёром газа в КНР.
Опубликовано видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал один человек. Кадры опубликовал Пятый канал.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.
Гонщик Renault Даниэль Риккардо прокомментировал инцидент с российским пилотом Toro Rosso Даниилом Квятом во время гонки четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.
После матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Крылья Советов» (4:2) главный тренер петербуржцев Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов.
Бывший сенатор США, эксперт в области вопросов нераспространения ядерного оружия Ричард Лугар умер в возрасте 87 лет.
Испанская «Барселона» и французский «Лион» вышли в финал футбольной Лиги чемпионов среди женских команд.