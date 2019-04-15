Time Оригинал

Time: несмотря на свержение аль-Башира, Россия продолжает вести дела в Судане

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на недавнее свержение «диктатора» Омара аль-Башира, его союзник Россия продолжает вести дела в Судане, пишет Time. Как сообщили изданию анонимные российские источники, народные волнения пока не отразились на деятельности Москвы в этой стране.
Time: несмотря на свержение аль-Башира, Россия продолжает вести дела в Судане
Reuters
Хотя суданский лидер Омар аль-Башир и был свергнут в результате народной революции, его российские союзники продолжают вести бизнес в этой стране, пишет Time со ссылкой на трёх россиян, работающих по контракту в Судане.
 
Эти люди периодически работают в стране, начиная с прошлого года, в рамках масштабной сделки по сотрудничеству, которую аль-Башир заключил с Владимиром Путиным ещё в ноябре 2017 года, указывает издание.
 
В своё время суданский правитель заявил, что эта сделка представляет собой передачу России «ключей от Африки» в обмен на «защиту от агрессивных действий США» в регионе. Это соглашение, среди прочего, предусматривало поставки Судану российских вооружений.
 
По словам собеседников издания, их предприятия в большинстве своём продолжают функционировать, несмотря на волнения в Судане.
 
«Разумеется, ситуация теперь немного более нестабильная, — заявил на условиях анонимности старший инженер одной из российских компаний. — У власти новые люди. Но пока походит на то, что мы продвигаемся, как запланировано».
 
Нестабильная ситуация — это слабо сказано, иронизирует издание. В четверг министр обороны Судана объявил по телевидению о том, что представители армии арестовали аль-Башира. Он также объявил о введении в стране военного положения, заявив, что страной в переходный период, конкретно в ближайшие два года, будет руководить военный совет. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Time США Северная Америка
теги
бизнес Россия Судан
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров