Time: несмотря на свержение аль-Башира, Россия продолжает вести дела в Судане

Хотя суданский лидер Омар аль-Башир и был свергнут в результате народной революции, его российские союзники продолжают вести бизнес в этой стране, пишет Time со ссылкой на трёх россиян, работающих по контракту в Судане.

Эти люди периодически работают в стране, начиная с прошлого года, в рамках масштабной сделки по сотрудничеству, которую аль-Башир заключил с Владимиром Путиным ещё в ноябре 2017 года, указывает издание.

В своё время суданский правитель заявил, что эта сделка представляет собой передачу России «ключей от Африки» в обмен на «защиту от агрессивных действий США» в регионе. Это соглашение, среди прочего, предусматривало поставки Судану российских вооружений.

По словам собеседников издания, их предприятия в большинстве своём продолжают функционировать, несмотря на волнения в Судане.

«Разумеется, ситуация теперь немного более нестабильная, — заявил на условиях анонимности старший инженер одной из российских компаний. — У власти новые люди. Но пока походит на то, что мы продвигаемся, как запланировано».

Нестабильная ситуация — это слабо сказано, иронизирует издание. В четверг министр обороны Судана объявил по телевидению о том, что представители армии арестовали аль-Башира. Он также объявил о введении в стране военного положения, заявив, что страной в переходный период, конкретно в ближайшие два года, будет руководить военный совет.