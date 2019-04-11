CNN: армия Судана совершила военный переворот

Как сообщает CNN, руководство Судана отстранено от управления. В республике, согласно данным СМИ, произошёл военный переворот после нескольких месяцев протестов. Основным требованием участников акций была отставка президента Омара аль-Башира, который возглавлял страну на протяжении 30 лет.
Мы расскажем о развитии ситуации с брекситом буквально через несколько мгновений. Однако сначала к срочным новостям из Судана. Протестующие выходят на улицы после сообщений о свержении президента Омара аль-Башира. Активисты распространяют заявление сообщившего об этом предполагаемого переходного военного совета. Всё это происходит по следам многомесячных антиправительственных протестов, в ходе которых активисты требовали отстранить от власти аль-Башира, который правил страной 30 лет.
С нами на связь из кенийского Найроби выходит корреспондент CNN Фарай Севензо. Военные, очевидно, сменили сторону?
ФАРАЙ СЕВЕНЗО, корреспондент CNN: Да, так и есть, Макс. Однако, разумеется, за четыре с половиной часа с момента появления этой информации мы не смогли полностью её подтвердить. Однако мы знаем, что в предвкушении свержения президента Омара аль-Башира на улицы Хартума вышли тысячи людей. Напомню, он находится у власти с 1989 года, когда он сам осуществил переворот, став в 1993 году президентом страны. И события в Хартуме указывают на то, что что-то затевается. Утром, пока мы вникали в заявление, мы услышали военную музыку. Затем мы увидели целый ряд членов военного совета, которые, по сути, присоединились к движению. Все эти знаки чётко говорят о смене караула.
Как нам сообщают наши источники в Судане, какие-то люди обращаются к телевидению и радиостанциям. Но до тех пор, пока мы непосредственно не услышим, что Омара аль-Башира свергла его собственная армия, эту информацию сложно подтвердить. Но всё очень похоже именно на такое развитие событий, Макс.
В городе были развёрнуты полицейские силы быстрого реагирования. Ещё можно увидеть эти невероятные сцены: солдаты обнимают и поздравляют протестующих, которые выступили со своей акцией ещё в субботу. Вообще все протесты начались из-за слишком высокой стоимости жизни в стране, но затем сосредоточились на единственном требовании — отставке Омара аль-Башира и отказе от всего, что он представляет своей политикой.
Картины, за которыми мы прямо сейчас поминутно наблюдаем в Хартуме, явно свидетельствуют о том, что что-то вот-вот произойдёт, Макс. И когда мы получим подтверждения, мы к вам вернёмся.
Да, сейчас сложно сказать что-то точно. Большое спасибо.
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