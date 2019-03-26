Ирландский экономист: Россия и Европа скованы одной цепью — нравится это кому или нет

Нравится это Западу или нет, Европа скована с Россией узами зависимости, прежде всего в плане энергетики, пишет в своей статье для The Irish Times Дэвид Макуильямс. По мнению экономиста, хотя россияне в глубине души и хотели бы любви Запада, они понимают, что им её не добиться, — однако они в полной мере осознают, что в них нуждается остальной мир.

На станции Площадь Революции со скрипом останавливается поезд и из вагона энергичной походкой выходит молодой человек в приталенном костюме от Тома Форда. Станция, на которой он сошёл, — это одна из жемчужин московского метрополитена, пишет в своей статье для The Irish Times Дэвид Макуильямс.

Построенная в 1938 году, эта станция являет собой одно из самых прекрасных творений транспортной инфраструктуры в мире. «Сталин понимал значение символов. Метро служило напоминанием о великолепии Советского Союза. В военное время метро превратилось в бомбоубежище. В 1941—1942 годах, пока наверху шла война, здесь родилась сотня младенцев», — вспоминает экономист.

Площадь Революции известна своими статуями легендарных героев революции, выполненных в стиле соцреализма: бронзовых солдат, медсестёр и улыбающихся пионеров, смотрящих в светлое коммунистическое будущее. Может показаться, что они олицетворяют собой идеологическое совершенство — во всяком случае до тех пор, пока вы не заметите, что на определённых местах этих статуй бронза стёрлась.

Человек в костюме от Тома Форда ненадолго останавливается около статуи героя-пограничника и его собаки. Он наклоняется, прикасается к носу собаки, что-то тихо шепчет и идёт дальше. В течение всего нескольких секунд этот ритуал за ним повторяет десяток других пассажиров. Из-за постоянного трения бронза в определённых местах потеряла свой цвет.

История подобного преданного отношения насчитывает уже несколько поколений. Нос собаки, согласно распространённому мнению, приносит удачу. Другие статуи — деньги, успехи на экзаменах и любовь. «Суеверия в России живут и здравствуют», — констатирует автор.

Площадь Революции — это памятник светской, гуманистической идеологии коммунизма, где балом правят суеверия и эзотерика. Подобные предрассудки существовали и в разгар сталинизма и дожили до Горбачёва — несмотря на все усилия партии заменить веру и трюкачество наукой и политической идеологией, отмечает Макуильямс.

«Устойчивость российских суеверий при тоталитаризме под самым носом у Кремля — это одно из многих противоречий в этой причудливо противоречивой стране. Для меня — человека, который впервые оказался здесь в конце 80-х, — попытки понять Россию превратились в долгий и безуспешный экзамен», — признаёт экономист.

В этом году исполняется 20 лет с момента прихода к власти Путина — лидера, к которому на Западе зачастую относятся с пренебрежением, но которого поддерживает большинство россиян.

«Когда в конце 1999 года Путин пришёл к власти, а я находился в Киеве, Россия была сломленной, обессиленной и обнищавшей страной. Она только что пережила дефолт; её валюта рухнула. Банки разорились, а сберегательные счета сгорели. Её окружало НАТО, а противник Москвы — Соединённые Штаты — занимал место главенствующей сверхдержавы», — вспоминает Макуильямс.

Спустя 20 лет Россия воспрянула: она стала серым кардиналом на Ближнем Востоке, идущим по пятам США. Её союзники — Иран на земле и Китай в ООН — «заткнули Запад за пояс». Путин вернул Крым без единого выстрела, а отношения с Турцией находятся на самом хорошем уровне за многие годы. На западные санкции в Москве ответили смехом, добавив: «Пережили нацистов, проживём и без Audi».

«Мне кажется, что в глубине души большинство россиян хотело бы, чтобы Запад их уважал. Это одно из тех противоречий, которые кроются под националистической напыщенностью. Однако если они не смогут добиться уважения, сойдут и страх с зависимым положением. В России понимают, что хотя мир может так никогда и не полюбить Россию, Россия им нужна», — подчёркивает автор.

Россия является крупнейшим производителем нефти и занимает второе место в мире по добыче газа. На данный момент Москва контролирует 23,7% мировых запасов природного газа, 14,8% угля, а также 4,8% нефти. Более того, в плане наращивания ядерного потенциала Россия находится на втором месте, уступая лишь Китаю.

Отношения с последним являются невероятно важными, так как спрос Пекина на сырьё устанавливает цены на рынке, обеспечивая таким образом национальное богатство России. Что же касается Европы, то около 40% всего газа поступает в неё посредством «Северного потока». При этом только лишь в Германии спрос на него в период с 2014-го по 2017 год подскочил на 22%. При этом Россия поставляет Германии около половины всего импортируемого ею газа, в то время как для остальных стран ЕС этот показатель приближается к 100%.

«Нравится нам это или нет, но Россия и Европа скованы узами зависимости. Два «великих» политических гения династии Романовых — Пётр и Екатерина — это понимали; знает это и нынешний царь Владимир Путин. Мужчина в костюме от Тома Форда — западник снаружи и русский внутри — является воплощением этого постулата. Вопрос лишь в том, понимаем ли мы это»? — подводит итог Дэвид Макуильямс.