CNN: США усиливают военную активность в Европе, чтобы противодействовать России

За последние дни США отправили в Европу шесть своих стратегических бомбардировщиков и 1500 солдат, сообщает CNN. Эти меры обусловлены намерением противостоять России. Командующий Вооружёнными силами США в Европе Кёртис Скапаротти отметил, что угроза со стороны Москвы растёт. При этом он заявил, что текущая стратегия сдерживания не работает.

Называйте это возможным посланием Владимиру Путину: американские вооружённые силы способны за короткий срок осуществить переброску в Европу, чтобы остановить российскую агрессию. Лишь за последние несколько дней шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 прибыли в Великобританию. А недавно стало известно, что 1500 американских солдат внезапно оказались в Европе: сейчас они на пути в Польшу, где примут участие в танковых и артиллерийских учениях.

Всё это происходит в то время, как российский президент отправился в Крым, чтобы отметить пятую годовщину российской вооружённой аннексии*.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Сегодня сделан ещё один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова и всего юга Российской Федерации.

Пентагон интенсифицировал свои военные учения, чтобы противодействовать России, — очевидно, что Москва этим недовольна.

МАРК ГЕРТЛИНГ, военный аналитик: Они всегда будут воспринимать любое размещение войск США в Европе крайне негативно — и не будут молчать об этом. В их посыле будет сказано, что это угроза России, они всегда так делают.

В последние месяцы Путин активизировал свои провокации, атаковав украинский корабль. США отреагировали последовательно, усилив активность своих кораблей и самолётов в Европе и Азии — там, где действует Россия. Однако главнокомандующий силами США в Европе заявил, что эти меры не действуют.

КЁРТИС СКАПАРОТТИ, главнокомандующий объединёнными силами в Европе: Пока я не удовлетворён нашей стратегией сдерживания в Европе.

Генерал Скапаротти отметил, что он не получает того, что ему требуется от администрации Трампа.

КЁРТИС СКАПАРОТТИ: …принимая во внимание возможности наращивания потенциала и модернизацию российских сил, с которыми мы имеем дело. Также в свете растущей угрозы со стороны России беспокойство вызывают наши возможности разведки и слежки.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 марта 2019 года.