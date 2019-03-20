Обозреватель Fox News объяснил, куда изоляционизм Трампа завёл Америку

Отсутствие чёткости во внешней политике Дональда Трампа, его непредсказуемость и спорадическое поведение приводят к тому, что США фактически начинают отказываться от роли «знаменосца демократии», пишет обозреватель Fox News Дуглас Шон. По мнению автора, для того, чтобы преуспеть на мировой арене и ликвидировать угрозу со стороны «авторитарных режимов» Вашингтону необходимо отказаться от изоляционизма и повернуться лицом к своим союзникам.

На прошлой неделе бывший вице-президент США Дик Чейни раскритиковал нынешнего вице-президента Майка Пенса, отметив, что у администрации Трампа нет никакой чёткой внешней политики. По словам Чейни, внешняя политика Вашингтона в основном ведётся с помощью личной учётной записи президента в Twitter и, как правило, без необходимых консультаций с высокопоставленными чиновниками, пишет обозреватель Fox News Дуглас Шон.

«Несмотря на то, что я часто критикую Чейни, я в целом согласен с ним в том, что внешней политике администрации Трампа не хватает чёткости и дисциплины», — отмечает Шон.

Хотя администрация Трампа и опубликовала 60-страничную стратегию национальной безопасности, которая является самой агрессивной внешнеполитической доктриной США со времён Рональда Рейгана, американский лидер не уделил вниманию ключевому моменту — распространению демократии по всему миру, считает автор.

«Меня по-прежнему беспокоит то, что националистический, изоляционистский подход Трампа в духе «Америка превыше всего» во внешней политике продвигает образ США как страны, отказывающейся от своей роли знаменосца демократии на мировой арене», — признаётся обозреватель.

По мнению Шона, США становятся сильнее всего тогда, когда ставят на первое место достижение лидерства и моральные принципы. «Я буду огорчён, если лучшее, что есть в интернациональном наследии Америки рухнет под весом нового изоляционизма», — пишет автор, добавляя, что подобные опасения он испытывал ещё с момента прихода Трампа к власти.

«Когда Трамп вступил в свою должность, меня слегка успокоил тот факт, что его команда по обеспечению национальной безопасности состояла в основном из профессионалов, признающих важность международного сотрудничества и понимающих роль Америки на мировой арене», — рассказывает Шон.

К сожалению, продолжает автор, многие из разумных чиновников в команде президента покинули свои посты. Особую тревогу, в частности, вызвал уход министра обороны Джеймса Мэттиса, который разошёлся с президентом по ряду вопросов.

«Хотя я далеко не всегда и не во всём соглашался с Мэттисом, мы разделяем взгляды на ту роль, которую Соединённые Штаты должны играть на мировой арене: роль глобального лидера, защитника демократии и своих союзников», — подчеркивает Шон.

Однако изоляционистский, а также спорадический стиль ведения внешней политики показывает, что президент придерживается иных взглядов. При этом, когда администрация Трампа выстраивает связную политику, а его лучшие помощники следуют логичной стратегии, она становится целью для саботажа со стороны их главнокомандующего, действующего через Twitter. «При Трампе невозможно предсказать, что случиться сегодня», — считает обозреватель.

«Для того чтобы проект Pax Americana увенчался успехом, а угроза со стороны таких авторитарных режимов как Китай, Россия, Северная Корея и Иран была ликвидирована, чрезвычайно важно, чтобы США вернули себе роль мирового лидера», — подчёркивает Шон.

США отчаянно требуется связная и долгосрочная внешняя политика, в которой главный акцент будет делаться на «отстаивании американской исключительности и лидерства на мировой арене», а также поддержке союзников.

В то же время недавние внешнеполитические решения Трампа вызвали особую тревогу: не проконсультировавшись с советниками по национальной безопасности, Трамп во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом принял решение вывести американские войска из Сирии. Подобное поведение, по мнению автора, демонстрирует всю непредсказуемость внешней политики американского лидера, характерной для его президентства.

«Для того чтобы Америка по-настоящему достигла успеха, нам необходимо вновь заявить о своей готовности взять на себя мировое лидерство таким образом, чтобы оно опиралось на идеалистический, правильный с моральной точки зрения, но в то же время прагматичный подход к международному сообществу», — подводит итог Дуглас Шон.