Wiener Zeitung: Запад переоценивает влияние «кукловода» Путина

Западу свойственно приписывать главе Кремля влияние, которым он не обладает, заявил в интервью Wiener Zeitung британский эксперт по России Марк Галеотти. По его мнению, у России получается играть более активную роль на мировой арене только из-за того, что западные страны переживают тяжёлый кризис.
«Стремление видеть в Путине кукловода наподобие Макиавелли, который стоит за всем, что идёт не так на Западе, приводит к ложному выводу, что всё это часть сложной стратегии России», — считает британский эксперт по России Марк Галеотти.
В результате Запад начинает переоценивать влияние главы Кремля, заявил он в интервью Wiener Zeitung. По словам Галеотти, Запад переживает сейчас «тяжёлый кризис легитимности». По многим вопросам «не удаётся достичь общественного консенсуса». А вот «слабая, но склонная к оппортунизму Россия готова действовать», объясняет эксперт: «Кризисы Запада предоставили России возможность играть более активную роль на мировой арене».
Запад утратил возможность понимать Россию, потому что после развала Советского союза интерес к ней экспертного сообщества угас. К тому же президент России сам по себе очень скрытный человек. «Он стал своего рода объектом для проекций. У каждого свой собственный, личный Путин. В результате он предстаёт фигурой больших масштабов, чем на самом деле», — объяснил британский эксперт.
Россия — это страна, которая видит себя мировой супердержавой, продолжил он. При этом ВВП у неё как у Испании. «Но Кремль понял кое-что важное: в политике главное — это как тебя воспринимают. Так что Москва старается вести себя как супердержава. И, по её мнению, больше всего в этом помогают блеф и хвастовство», — заключил Галеотти.
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