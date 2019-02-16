Times: безопасность Европы под угрозой — в Брюсселе обнаружили «российского шпиона»

Бельгийские правоохранительные органы начали расследование в отношении высокопоставленного офицера бельгийской контрразведки, подозреваемого в шпионаже в пользу России, пишет The Times. Как подчёркивает обозреватель издания, этот случай свидетельствует о том, что над столицей Бельгии — и расположенными в ней учреждениями Евросоюза — нависла нешуточная шпионская угроза.

В Бельгии был взят под домашний арест майор контрразведки, подозреваемый в шпионаже в пользу России, сообщает британская The Times. По данным газеты, офицер, возглавляющий отдел внешней безопасности Службы разведки и безопасности генштаба бельгийских ВС (SGRS), предположительно передавал Москве секретные сведения через сербского агента.

Как пишет издание, в отношении майора, имя которого не раскрывается, ведут расследование не только федеральная прокуратура Бельгии, но и Комитет I — профильный комитет парламента страны, в задачи которого входит надзор за деятельностью разведывательных служб. Согласно сообщениям бельгийских СМИ, обвиняемый в ходе спецоперации в Сербии в 2016 году якобы передал засекреченную информацию сербской гражданке, которая, как считается, была агентом российского ГРУ. Об инциденте стало известно из письма, написанного одним из коллег майора в контрразведке, говорится в статье.

По данным The Times, параллельно стало известно, что был отправлен в отставку глава контрразведывательной службы SGRS Клеман Ванденборр. Причиной стала готовящаяся в отношении господина Ванденборра служебная проверка в связи с пока не подтверждёнными заявлениями о том, что он незаконно уничтожал конфиденциальные документы.

«Неразбериха в верхах контрразведывательных служб Бельгии вызывает опасения по поводу того, что под угрозой находится безопасность ключевых международных организаций, включая и НАТО», — комментирует ситуацию обозреватель The Times.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что Европейская служба внешних связей — дипломатический орган Европейского союза — заявила о присутствии в Брюсселе «около 250 китайских и 200 российских шпионов» и порекомендовала своим дипломатам и военным чиновникам избегать некоторых ресторанов и кафе, предупредив, что их разговоры могут подслушивать «с соседнего столика или через окно», также говорится в статье. «Чиновники, работающие с закрытой информацией особой важности на верхних этажах учреждений ЕС, включая и посольство Великобритании, согласно должностным инструкциям закрывают специальные защитные ставни на окнах, чтобы уберечься от радиоуправляемых летательных аппаратов с устройствами прослушивания», — отмечает обозреватель The Times.

В августе прошлого года замглавы делегации переговорщиков по брекситу со стороны ЕС Сабина Вейанд в шутку заявила о том, что британская разведка, по всей видимости, прослушивает закрытые заседания чиновников ЕС, поскольку британские дипломаты узнают о всех последних событиях удивительно быстро, пишет автор. «За этой шуткой, впрочем, крылось серьёзное предупреждение о том, что царящая в Брюсселе кулуарная культура политических сплетен и обмен информацией внутри сети дипломатов могут представлять риск для безопасности», — отмечает журналист.

В британском посольстве в Брюсселе можно увидеть плакаты с изображением «зловещего силуэта в шляпе», предупреждающие сотрудников об опасности прослушки, упоминается в материале The Times. «Сегодня работаешь над важной сводкой — а уже завтра она становится заголовком», — цитирует газета надпись на одном из плакатов.