Times: безопасность Европы под угрозой — в Брюсселе обнаружили «российского шпиона»
В Бельгии был взят под домашний арест майор контрразведки, подозреваемый в шпионаже в пользу России, сообщает британская The Times. По данным газеты, офицер, возглавляющий отдел внешней безопасности Службы разведки и безопасности генштаба бельгийских ВС (SGRS), предположительно передавал Москве секретные сведения через сербского агента.
В августе прошлого года замглавы делегации переговорщиков по брекситу со стороны ЕС Сабина Вейанд в шутку заявила о том, что британская разведка, по всей видимости, прослушивает закрытые заседания чиновников ЕС, поскольку британские дипломаты узнают о всех последних событиях удивительно быстро, пишет автор. «За этой шуткой, впрочем, крылось серьёзное предупреждение о том, что царящая в Брюсселе кулуарная культура политических сплетен и обмен информацией внутри сети дипломатов могут представлять риск для безопасности», — отмечает журналист.
В британском посольстве в Брюсселе можно увидеть плакаты с изображением «зловещего силуэта в шляпе», предупреждающие сотрудников об опасности прослушки, упоминается в материале The Times. «Сегодня работаешь над важной сводкой — а уже завтра она становится заголовком», — цитирует газета надпись на одном из плакатов.
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