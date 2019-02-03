Deutschlandfunk: ответом на российские ракеты должна стать сплочённость НАТО

Выход США из Договора РСМД означает, что эпоха сотрудничества супердержав в сфере безопасности подошла к концу, констатирует Deutschlandfunk. Не стоит надеяться на то, что в следующие полгода Россия и США сумеют найти компромисс, так как обе стороны не имеют сильного желания сохранить договор. Как пишет издание, наилучшим ответом на новые российские ракеты станет единство в рядах НАТО.

Подписание Договора РСМД в 1987 году было важной вехой, потому что оно стало переходом к сотрудничеству в сфере политики безопасности между сверхдержавами, пишет Deutschlandfunk.

Однако спустя 30 с лишним лет выход США из договора поставил грустную точку в беспрецедентно успешной главе о контроле за вооружениями, когда впервые заговорили о разоружении, был полностью уничтожен отдельный класс вооружений и взаимные проверки повысили доверие, а доверие, в свою очередь, повысило безопасность — в первую очередь для Европы.

Теперь всё в прошлом, констатирует издание: недоверие давно вернулось, везде царит неуверенность, а ракет стало больше, чем когда-либо. ДРСМД был двусторонним договором: и Россия, и США предъявляют друг другу обвинения в нарушении его условий, однако при этом избегают основательных проверок. Отсюда можно сделать вывод о том, что обе стороны имеют лишь ограниченный интерес в сохранении договора, считает Deutschlandfunk. Поэтому за следующие шесть месяцев, в течение которых существование договора все ещё подлежит переговорам, прогресса ждать не следует.

Издание отмечает, что чистое соотношение военных сил между Россией и НАТО теперь уже никого не должно заботить: 80-е годы уже позади, Организации Варшавского договора больше не существует, как и устрашающего перевеса Востока в обычных вооружениях. Вместо этого обе стороны располагают ракетами средней дальности, а также системами ПРО, позволяющими Западу реагировать на новые российские ракеты не размещением своих собственных ракет, а по-другому.

При этом Deutschlandfunk опасается, что для НАТО существует угроза на политическом фронте. Восточноевропейские члены альянса чувствуют себя в гораздо большей опасности от России, чем западные страны-участницы, и Владимир Путин знает об этом. По мнению издания, наилучшим ответом на новые российские ракеты средней дальности будет единая реакция альянса. То, что было верным в 80-е годы, верно и сейчас: НАТО не должно быть разделено на зоны с разным уровнем безопасности, страхи Польши необходимо воспринимать всерьёз, и не должно существовать никаких сомнений в верности альянсу со стороны США. Но в этом плане Дональд Трамп действует на НАТО подобно яду, считает издание.

Вне сомнений, отмечает Deutschlandfunk, в грядущие недели нужно попытаться провести переговоры с Россией и Китаем на тему многостороннего контроля за вооружениями. Однако, главным приоритетом должна оставаться сплочённость в рядах НАТО.