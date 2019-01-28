Der Spiegel: блокадник против героизации войны в России и милитаризации общества

Милитаризация сознания россиян — это ужасное преступление, заявил в интервью Der Spiegel российский профессор Яков Гелинский. Он считает, что день снятия блокады Ленинграда, которую он сам пережил, нельзя праздновать военными парадами. Он осуждает героизацию войны и вместо этого предлагает говорить о мире.

В интервью Der Spiegel российский профессор Яков Гелинский рассказал о том, как пережил блокаду Ленинграда. В те годы ему было 9 лет, и он уже хорошо понимал, что происходит. «Почти в каждой семье кто-то серьёзно заболел или умер, — вспоминает Гелинский. — У людей не было сил, они едва двигались». «В нашем доме на Красноярской улице лежал труп мужчины. И ни у кого не было сил его убрать».

Но в его собственной семье никто не умер. И всё потому, что его отец был заместителем руководителя военного госпиталя. Его мать и тётя работали медсёстрами. Благодаря этому они могли раздобыть лекарства и витамины. «Хлеба нам доставалось очень мало. Мы постоянно голодали. Иногда матери и тёте удавалось купить ингредиенты, которые используются в производстве лошадиного корма. Из них мы делали печенье и добавляли в него богатые витаминами сухофрукты. А ещё мы готовили клейстер», — рассказывает Гелинский.

«Во время войны Германия была нашим врагом, — продолжил профессор. — Мы все хотели разрушить и победить Германию, ведь мы пережили столько тягот. Но я знаю, что гитлеровская Германия и сталинский Советский союз были ужасными тоталитарными государствами. Когда в 1945 и 1946 немецкие военнопленные ремонтировали улицы в нашем городе и просили сигарет, мы им их давали. Это же люди».

Гелинский также считает, что в день памяти снятия блокады Ленинграда не нужно проводить военные парады. В связи с этим он подписал коллективное обращение к мэру города, потому что его возмущает героизация войны и милитаризация общества. «В нашей стране постоянно говорят про войну. Наше правительство и наши власти постоянно напоминают нам, что мы должны готовиться к войне. Детям выдают форму, игрушечное оружие, вручают ордена и медали. Они учатся воевать, это пугает. Эту милитаризацию сознания людей я считаю абсолютно недопустимой, это ужасное преступление нашей власти», — разъяснил свою позицию профессор.

«Наш президент считает, что мы должны наращивать свою военную мощь и демонстрировать её, потому что это делает нашу страну великой. Я считаю, что это неправильно. Человечество пережило уже такое большое количество войн, умерло так много людей. Война ужасна, нам нельзя её героизировать. Нам нужно говорить о мире, особенно в эпоху ядерного оружия», — заявил Гелинский. Вместо военных парадов он предлагает проводить музыкальные концерты по радио, отдавать дань памяти жертвам войны минутой молчания и организовывать встречи с выжившими.