CNN: замминистра иностранных дел России призвал США не бояться собственной тени

В эксклюзивном интервью CNN заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков категорически отверг предположения, что Кремль «вмешивался» в американские президентские выборы. По словам дипломата, Москва стремится восстановить отношения с Вашингтоном, чему не способствует сложившаяся в США политическая ситуация.

Москва обрушилась с гневом на вопросы о возможных связях президента Трампа с Россией. В эксклюзивном интервью CNN заместитель министра иностранных дел отверг предположение, что Кремль когда-либо влиял на американского президента.

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Некоторые даже спрашивают, а не является ли президент Трамп российским агентом. Что вы об этом думаете?

СЕРГЕЙ РЯБКОВ, замминистра иностранных дел России: Это предположение не имеет абсолютно никакого отношения к действительности.

Заместитель министра иностранных дел заявляет, что Россия хочет сотрудничать с США, чтобы попытаться восстановить отношения. Но несмотря на все доказательства, указывающие на вмешательство в американские президентские выборы 2016 года, он отрицает причастность Москвы.

СЕРГЕЙ РЯБКОВ: Пожалуйста, перестаньте бояться собственной тени. Мы не такие грозные. Мы не пытаемся вмешиваться во внутренние дела США. Нам не приносит выгоды ситуация, в которой наши отношения находятся в настоящий момент.

Российские власти вновь повторили, что они удовлетворены решением Трампа вывести войска из Сирии. По их словам, Россия обязуется обезопасить Израиль от иранских сил, воюющих на стороне правительства Асада.

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН: Вы являетесь союзником Ирана в Сирии, не так ли?

СЕРГЕЙ РЯБКОВ: Я бы не стал использовать подобный термин, чтобы описать наши отношения с Ираном. Мы ни в коем случае не недооцениваем важность мер, которые обеспечат надёжную защиту государства Израиль.

Но Россия бросает вызов США ближе к дому. Владимир Путин в очередной раз выразил поддержку оказавшемуся в сложной ситуации лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро. Москва недавно отправляла в Венесуэлу стратегические бомбардировщики и заключила крупную сделку с Каракасом. Теперь Россия подрывает решение администрации Трампа признать оппонента Мадуро Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента.

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН: Вы считаете это вмешательством?

СЕРГЕЙ РЯБКОВ: Разумеется. Это всё равно, что подливать бензин в огонь. Это очень-очень опасный момент, и все должны проявить наивысшую степень ответственности.

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН: Проявить ответственность. Но в действительности русские, в первую очередь, имеют в виду американцев. И, разумеется, они не призывают Николаса Мадуро

проявить ответственность.

Вчера состоялся разговор между Мадуро и Владимиром Путиным. По данным российских информационных агентств, Владимир Путин считает, что протест в Венесуэле вызван

«внешним вмешательством», Макс. То есть ещё один упрёк в адрес США.

МАКС ФОСТЕР, ведущий CNN: И всё это укладывается в картину более широкой напряжённости между США и Россией, которая, по ощущениям, сейчас является лейтмотивом международной политики.

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН: Да, я думаю, вы абсолютно правы, Макс. И, по моему мнению, это как раз то, что русские очень хорошо понимают. Разумеется, сейчас на передний план вышла напряжённая ситуация в Венесуэле. Но кроме этого существует другие вопросы, как мы только что показали.

Что касается Сирии. США хотят вывести оттуда войска. И с другой стороны, турки и русские борются за территорию, которая в итоге освободится. И, несомненно, учитывая, что Россия набирает силы, есть множество сфер, где обе страны могут пересечься и тем самым создать проблемы.

И, разумеется, Макс, помимо всего прочего, существует эта большая сложная тема российского вмешательства, а также все эти споры между администрацией Трампа и его оппонентами в США. И Россия тоже вписывается в эту картину.

При этом не видно никаких признаков улучшения очень важных российско-американских отношений. И это можно почувствовать в разговорах с российскими чиновниками. Нельзя сказать, что они совершенно потеряли надежду на улучшение отношений, но всё к этому идёт. И, на мой взгляд, это одна из причин, почему заместитель министра хотел говорить с нами откровенно, Макс.

Дата выхода в эфир 25 января 2019 года.

