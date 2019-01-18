БЕЛТА: Лукашенко напомнил, что «белорус — это русский со знаком качества»

Александр Лукашенко заявил, что не получится столкнуть россиян и белорусов. Как передаёт БЕЛТА, белорусский президент указал на то, что это «опасная тема», и при этом отметил, что белорус — это «русский со знаком качества».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в том, что столкнуть белорусов и россиян не получится, несмотря на отдельные попытки в этом направлении. Как передаёт БЕЛТА, об этом он заявил на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

Лукашенко упомянул случай, который получил огласку в интернете, а затем был использован в российских СМИ в качестве попытки проиллюстрировать нападки на русских людей в Белоруссии. Тогда бытовой конфликт в метро был преподнесён так, что в стране якобы нападают на русских людей.

«Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию: нас не удастся столкнуть — белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится. Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус — это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть — это очень опасно», — заявил Лукашенко.