ABC News: госслужащих США заставляют работать бесплатно в попытке избежать коллапса

На 25 день приостановки работы правительства Федеральная авиационная администрация США вызвала на работу инспекторов, которые не получают зарплату, для проверки пассажирских самолетов. Как передаёт ABC News, схожая ситуация с госслужащими наблюдается и в других сферах. При этом многие бюджетники отказываются выполнять свои обязанности и ищут подработки на стороне, чтобы хоть как-то прокормить семьи.

Головной боли для путешественников прибавилось и в аэропортах по всей стране. Сегодня 25 день приостановки работы правительства, и этим вечером Федеральная авиационная администрация вызвала инспекторов на работу для проверки пассажирских самолетов без заработной платы. Это происходит на фоне длинных очередей, образовавшихся в аэропортах из-за того, что многие сотрудники Администрации транспортной безопасности, оставшиеся без зарплаты, взяли больничный. Также сегодня 41000 сотрудникам береговой охраны, находящимся на действительной службе по всему миру, впервые не выплатили зарплату. Корреспондент ABC Стив Осансами ведет репортаж из Атланты.

В то время как восстановление работы правительства в обозримом будущем не предвидится, в аэропорту Атланты пассажиров просят приезжать за три часа до вылета, так как длинные очереди на проверку безопасности, которые были в понедельник, снова вернулись. И неважно, что никому не платят, сегодня Федеральная авиационная администрация заявила своим 1700 специалистам службы безопасности, что они должны вернуться на работу для обеспечения безопасности самолетов.

ПАССАЖИРКА: Это немного пугает, хотя я только что летела. Мой сын не хочет лететь, потому что, как он сказал, авиадиспетчеры не получают зарплату.

Тем временем, в АТБ продолжается «больничная забастовка». Почти 7 процентов сотрудников службы безопасности аэропорта заявляют, что останутся дома, если им не выплатят зарплату. В городе Тампа открылся «Продовольственный патриот», центр помощи для семей сотрудников АТБ. Мэйноры из Калифорнии – одна из 41 тысячи семей действующих сотрудников береговой охраны, которые должны были сегодня получить зарплату, но вместо этого ищут бесплатные подгузники и продовольственную помощь в виде консервов.

ДАНИЭЛЬ МЭЙНОР: К счастью, мы начали откладывать деньги, когда впервые услышали о приостановке работы правительства, так что у нас есть немного средств на пропитание, но их недостаточно для чего-то большего. Может, нам этого хватит на две недели.

С сотрудниками службы береговой охраны, которые рискуют своими жизнями в море по всему миру, такое происходит впервые.

СОТРУДНИЦА ЦЕНТРА: Берите то, что вам нужно, берите, сколько нужно.

В этот оперативный центр береговой охраны в штате Коннектикут льется сострадание со стороны незнакомцев…

МУЖЧИНА: Как насчет макарон с сыром для детей?

… в виде коробок с овсянкой и зеленой фасолью.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявили, что еда, которую мы едим, должна быть безопасной, поэтому они также вызывают своих сотрудников на работу. Налоговое управление (IRS) делает то же самое: работа более чем 46 тысяч их сотрудников теперь признана необходимой.

СТИВ ОСАНСАМИ, КОРРЕСПОНДЕНТ ABC: Президент заявляет, что остановка работы правительства может продлиться ещё некоторое время. Это не лучшие новости для семей, которые не получают зарплату, и для тех, кого вызвали на работу и кому пришлось оставить свои подработки, помогавшие им сводить концы с концами. Дэвид.

С нами был Стив Осансами, Стив, спасибо.

Дата выхода в эфир 15 января 2019 года.