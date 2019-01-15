CNN: Пентагон не знает, чего ждать от Ирана в случае военного удара со стороны США

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Эксперт CNBC: кризис в Венесуэле грозит США новой холодной войной CNBC
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Nordwest-Zeitung: отказавшись от угля, Берлин осознанно бросился в объятия Кремля Nordwest-Zeitung
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NYP: Клинтон мечтает о реванше над Трампом в 2020 году New York Post
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Intercept назвал топ-10 «самых позорных проколов» американских СМИ в освещении «сговора» Трампа с Россией Intercept
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У Головина возникли проблемы со здоровьем во время матча «Генгам» — «Монако»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что у российского полузащитника команды Александра Головина возникли мышечные спазмы во время матча 1/2 финала Кубка французской лиги с «Генгамом».
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Назарбаеву не понравилось, как сели министры на заседании
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства высказал замечание о том, как сидят участники встречи, сообщает Tengrinews.kz.
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Сбербанк прокомментировал сообщения о звонках мошенников
В Сбербанке, комментируя сообщения об атаках мошенников с официальных номеров финансовой организации, заявили, что внимательно изучают подобные инциденты. Клиентам рекомендовано самим перезванивать в банк в случае, если возникнет подозрение на мошенничество.
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Американские СМИ раскритиковали Панарина за отказ вести переговоры о новом контракте с «Коламбусом»
Американское издание Columbus Dispatch раскритиковало российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, который отказался вести переговоры о новом контракте с клубом.
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В школы Астраханской области поступили сообщения о минировании
На электронные ящики школ Астраханской области поступили сообщения о минировании.
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СК подтвердил задержание сенатора Арашукова
Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании в зале заседаний Совета Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
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МИД Китая: сотрудничество с Россией не направлено против третьих стран
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что отношения России и Китая переживают лучший период в своей истории, при этом сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран.
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Apple планирует снизить цены на iPhone
Компания Apple планирует снизить стоимость смартфонов iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару. Об этом сообщил глава компании Тим Кук.
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Нурмагомедов намерен провести следующий бой в ноябре 2019 года
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что его клиент намерен провести следующий поединок в ноябре этого года.
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СМИ: Защитник «Зенита» Нету близок к переходу в «Спортинг»
Португальский защитник петербургского «Зенита» Луиш Нету близок к подписанию контракта с лиссабонским «Спортингом».
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В Таджикистане в ДТП погибли девять человек
На трассе Душанбе — Калаихумб — Хорог в Таджикистане в результате ДТП погибли девять человек, среди них пять детей. Об этом сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям страны Умеда Юсуфи.
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Мадуро рассказал, что его хорошо охраняют
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью РИА Новости заявил, что его хорошо защищают, но не стал комментировать сообщения СМИ о том, что в его охране есть представители российских частных военных компаний.
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Источник сообщил о задержании сенатора Арашукова в здании Совфеда
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации, передаёт ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в заседании верхней палаты парламента.
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Журналист рассказал, что Нурмагомедов заплатит штраф за своего брата и Тухугова
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов намерен заплатить штраф за своего брата Абубакара Нурмагомедова и Зубайру Тухугова.
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Эксперт оценил заявление депутата Рады о путях достижения мира в Донбассе
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Николая Скорика о том, что мир в Донбассе возможен при выполнении Минских соглашений и достижении компромисса между сторонами конфликта.
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Мадуро предложил империалистам подождать новых выборов в Венесуэле в 2025 году
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна не принимает ультиматумов, президентские выборы состоялись, а если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут до 2025 года.
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Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» действовал слишком медленно в матче с «Ньюкаслом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ньюкасла» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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В США при крушении медицинского вертолёта погибли три человека
В американском штате Огайо потерпел крушение медицинский вертолёт, в результате происшествия погибли все три члена экипажа, находившиеся на борту.
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В Германии задержаны трое беженцев по подозрению в подготовке теракта
На севере Германии задержаны трое беженцев из Ирака, которые подозреваются в подготовке террористического акта.
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Школы Екатеринбурга закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Все общеобразовательные школы и муниципальные организации дополнительного образования Екатеринбурга с 30 января закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости горожан ОРВИ и гриппом.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Эксперт назвала очень важной поправку об исключении возможности брексита без сделки
Доктор политических наук, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что британские депутаты поддержали поправку, которая призывает правительство исключить вариант выхода страны из Евросоюза без соглашения.
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СМИ: Фалькао жаловался дочери Рыболовлева на методы работы Анри в «Монако»
Колумбийский нападающий клуба французской Лиги 1 «Монако» Радамель Фалькао жаловался дочери владельца команды Дмитрия Рыболовлева на бывшего главного тренера Тьерри Анри.
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Мадуро заявил, что Трамп отдал приказ его убить
Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что американский лидер Дональд Трамп отдал приказ его убить.
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Член команды Макгрегора Лобов расторг контракт с UFC
Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, который входит в команду экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, расторг контракт с организацией по обоюдному согласию.
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ЕС выделит около €4 млн на развитие гражданского общества в Белоруссии
Евросоюз выделит около €4 млн на развитие гражданского общества Белоруссии в 2019 году. Об этом говорится в новом тендере Еврокомиссии, с текстом которого ознакомился RT.
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Мадуро заявил о планах США превратить Венесуэлу во Вьетнам
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что власти США намерены превратить Венесуэлу во Вьетнам в Латинской Америке.
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Нурмагомедов не намерен сниматься в социальной рекламе для сокращения дисквалификации
Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, ответил на вопрос, будет ли его клиент сниматься в социальной рекламе для сокращения срока дисквалификации.
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Названы самые безопасные страны мира
Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Он опубликован на сайте издания.
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«Хьюстон» уступил «Нью-Орлеану» в НБА, несмотря на 37 очков Хардена
«Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Посол: Россия не предлагала построить АЭС в КНДР
Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что российская сторона никогда не обращалась к Пхеньяну с предложением построить атомную электростанцию в обмен на отказ от ядерного оружия.
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Нурмагомедов не будет выступать в UFC, пока дисквалифицированы его брат и Тухугов
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов сообщил, что его клиент откажется от выступлений в организации до тех пор, пока будет действовать дисквалификация его брата Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.
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«Оклахома» обыграла «Орландо» в НБА, Уэстбрук оформил четвёртый трипл-дабл подряд
«Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Орландо Мэджик в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Мадуро заявил о готовности сесть за стол переговоров с оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов сесть за стол переговоров с представителями оппозиции.
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В России после проверок пожарной безопасности не работают 315 ТЦ
Работа 315 торгово-развлекательных центров в России приостановлена после проведённых проверок пожарной безопасности. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев.
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Болельщики «Коламбуса» освистали Панарина перед матчем с «Баффало»
Фанаты «Коламбус Блю Джекетс» освистали российского нападающего команды Артемия Панарина перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз».
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Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы
Токио настаивает на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прений в нижней палате парламента.
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Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Две передачи Панарина не помогли «Коламбусу» избежать поражения от «Баффало» в НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» уступил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Минприроды назвали самые шумные города России
Названы российские города, в которых особенно остро стоит проблема транспортного шума. С соответствующими данными, представленными в докладе Минприроды, ознакомился RT.
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В Москве 30 января ожидается до +2 °С
В Москве в среду, 30 января, ожидается до +2 °С. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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В школах России предложили изучать истории пионеров-героев
Председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева направила министру просвещения Ольге Васильевой обращение (есть в распоряжении RT), в котором предложила внести в историко-культурный стандарт по истории России понятие «пионер-герой».
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МИД России изучит статью WP о «тайном предложении» Пхеньяну
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона изучит статью газеты The Washington Post о том, что Москва якобы предлагала КНДР «тайную сделку».
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Мадуро заявил, что Трамп не ведёт с ним диалог из-за запрета Болтона
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп не начинает с ним диалог из-за запрета со стороны советника по нацбезопасности США Джона Болтона.
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В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток четыре раза нарушили режим прекращения огня.
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Рябков встретится с замгоссекретаря США 31 января
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что его встреча с заместителем госсекретаря США Андреей Томпсон запланирована на четверг, 31 января.
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Мадуро: в Венесуэлу каждый месяц прибывает оружие из России
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью РИА Новости заявил, что современное российское оружие прибывает в его страну каждый месяц.
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В Минюсте объяснили, что считается «вынужденной» коррупцией
В Министерстве юстиции России на примерах ситуаций в Крыму и районах Крайнего Севера объяснили, что считается коррупцией, совершённой из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Об этом сообщает РИА Новости.
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Страны «ядерной пятёрки» на встрече в Пекине отказались от итогового заявления
Представители стран «ядерной пятёрки» по результатам встречи в Пекине отказались от принятия итогового совместного заявления. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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На Бурейском водохранилище военные пробили 17-метровый затор
Военные инженеры Восточного военного округа провели масштабный подрыв слоя скальных пород на Бурейском водохранилище, что позволило пробить затор на глубину 17 м.