CNN: Пентагон не знает, чего ждать от Ирана в случае военного удара со стороны США

Появилась свежая информация о запросе со стороны советника по национальной безопасности, который в прошлом году попросил Пентагон предоставить возможные варианты нанесения удара по Ирану. Детали о том, что привело к этим планам, и о потенциальных последствиях подобного удара, нам сообщит корреспондент CNN Барбара Старр.

В сентябре прошлого года миномётные снаряды упали на территорию укреплённой зоны безопасности, где располагаются посольство и военный штаб США. Раненых не было, повреждений тоже. Американское разведсообщество пришло к выводу, что виноваты в случившемся ополченцы, поддержку которым оказывает Иран. Внезапно через несколько дней прозвучало следующее заявление по Ирану.

ДЖОН БОЛТОН, советник президента США по национальной безопасности: Пусть моё сегодняшнее послание будет ясным: мы наблюдаем, и мы за вами придём.

Однако общественность в тот момент не знала, что возглавляемый Джоном Болтоном Совет по национальной безопасности, по информации от официальных лиц, обратился к Пентагону с просьбой предоставить военные варианты ответного удара. Об этом первым сообщило издание The Wall Street Journal.

Не было ясно, добивался ли Болтон просто расплаты за миномётный обстрел или же чего-то больше. У Пентагона есть варианты нанесения удара по Ирану, однако оборонное ведомство предупреждает, что никто не может предсказать, как на это может отреагировать Иран.

МАРК ХЕРТЛИНГ, генерал-лейтенант в отставке, военный аналитик CNN: Если речь и идёт о полноценной атаке, то существуют серьёзные риски.

Госсекретарь Майк Помпео выступил недавно с жёстким заявлением, причём к тому же ранее призывал и Болтон, заявляя, что сейчас цель США — вытеснить Иран из Сирии.

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: В Сирии США будут использовать дипломатию и работать с другими партнёрами, чтобы вытеснить всех иранских военных до последнего.

Пока президент открыто не призывает к нанесению удара по Ирану.

Иранский министр иностранных дел написал в Twitter следующее: «Когда бы и где бы США не вмешивались, за этим следовали хаос, репрессии и негодование. Не наступит никогда тот день, когда Иран ради того, чтобы стать «нормальной» страной, будет подражать клиентам США и тем, кого госсекретарь Помпео называет «образцами в сфере прав человека», — будь то шах или нынешние мясники».

Белый дом заявляет, что продолжит рассматривать весь спектр вариантов ради защиты американского персонала в Ираке. Пока неясно, действовал ли Болтон вместе с президентом Трампом, который часто принимает спонтанные решения, или же он сам распорядился предоставить возможные варианты по Ирану.

МАРК ХЕРТЛИНГ: Когда речь идёт о том, что вас попросили сделать что-либо, то остаётся неясным, от кого поступил этот запрос: действительно ли это запрос президента и не направлен ли он для того, чтобы предоставить варианты действий советнику по национальной безопасности.

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN: Официальные лица в сфере обороны заявили CNN, что всё ещё существует один вопрос — один критически важный вопрос, по которому нет никакой ясности. Каковы военные цели президента Трампа в отношении Ирана?

Барбара Старр, CNN, Пентагон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 января 2019 года.