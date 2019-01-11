Вести: украинский суд принял решение о ликвидации избирательных участков в России

Киевский суд оставил в силе решение ЦИК Украины о ликвидации избирательных участков в России. Как передают «Вести», ранее МИД Украины обосновало необходимость ликвидации избирательных участков наличием существенных угроз и рисков на территории России для граждан Украины во время выборов президента.
Административный суд Киева отказал в удовлетворении четырех исков, которыми оспаривалось решение ЦИК о ликвидации пяти избирательных участков на выборах президента Украины на территории России. Как пишут «Вести», решение ЦИК было принято 31 декабря 2018 года на основании письма Министерства иностранных дел Украины.
МИД Украины обосновало необходимость ликвидации избирательных участков наличием существенных угроз и рисков на территории России для граждан Украины во время выборов президента. После вынесения решений судом некоторые из истцов обжаловали их в Кассационном административном суде в составе Верховного суда Украины. На уровне этого суда апелляция на решение суда первой инстанции по ликвидации избирательных участков до сих пор рассматривается.
Как напоминает издание, после ликвидации избирательных участков на территории России соответствующие избиратели были закреплены за избирательными участками в Финляндии, Грузии и Казахстане. После такого распределения общее количество избирателей в участках в Грузии, Казахстане и Финляндии составляет около 34 тысяч человек.
Зарубежные избирательные участки в России были ликвидированы в первый день избирательного процесса 31 декабря 2018 года, когда избиратели получили возможность подавать в органы ведения Реестра избирателей заявления о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.
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