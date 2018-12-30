Europe 1: французы не оценили решение Макрона отдохнуть в Сен-Тропе в разгар кризиса

Как напоминает Europe 1, 28 декабря Эммануэль Макрон с супругой были замечены на улицах французского курортного города Сен-Тропе, где глава государства решил провести несколько дней рождественских каникул. Как отмечает издание, решение главы государства отправиться на «гламурный» курорт в разгар кризиса «жёлтых жилетов» было воспринято французами со «скрежетом зубов».
Решение Эммануэля Макрона провести несколько дней каникул на курорте Сен-Тропе в разгар протестов «жёлтых жилетов» вызывало «скрежет зубов» у французов, пишет Europe 1.
Как напоминает издание, 28 декабря президент Франции с супругой были замечены на улице города Сен-Тропе на Лазурном берегу Франции — синонима «гламура и сливок общества». В ответ на полемику, возникшую по этому поводу во французских социальных сетях, Елисейский дворец подтвердил, что глава государства согласовал предоставление ему нескольких дней отдыха.
По мнению специалиста по связам с общественностью Флориана Сильники, выбор места для проведения рождественских каникул президента является свидетельством «сознательного подвергания опасности имиджа президента». «Я задаюсь вопросом: можно ли было выбрать худшее место для нахождения Эммануэля Макрона в период, когда ему не удаётся успокоить или умиротворить волну этого социального протеста нового образца», — отмечает эксперт на волнах радио Europe 1. «Выбрать город китча, люкса, яхт… Это действительно серьёзная ошибка с точки зрения политического пиара», — негодует эксперт.
По словам Сильники, выбор Сен-Тропе в качестве места для рождественского отдыха «не поможет ему (Макрону — ИноТВ) обрести имидж президента, приближенного к социальным реалиям на местах… Почему никто не предупредил его, что приезд в Сен-Тропе станет для него очередной непоправимой оплошностью, которая ещё сильнее ударит по его имиджу, уже серьёзно пострадавшему в глазах общественного мнения», — задаётся вопросом специалист.
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