Внешнее усиление и внутренние проблемы — Les Yeux du Monde подвёл итоги года для Путина

Владимиру Путину удалось укрепить позиции России на внешней арене, хоть 2019 год и был отмечен усилением напряжённости в отношениях с Западом, пишет Les Yeux du Monde. Однако при этом во внутренней политике он столкнулся с новыми трудностями, что и выявила итоговая ежегодная пресс-конференция президента.

Владимир Путин переизбрался на пост президента в 2018 году, и такая политическая преемственность обеспечивает определённую стабильность для страны, пишет Les Yeux du Monde. При этом отношения Москвы и Запада в этом году снова ухудшились.

И главная напряжённость касалась проблемы кибербезопасности и вмешательства во внутренние дела. За этот год Россию несколько раз обвиняли в том, что она вмешивалась в избирательный процесс других стран. Кроме того, ей вменяли в вину и распространение компьютерных вирусов. Так, вирус NotPetya удалось проследить до Украины — и это позволило сделать вывод, что Россия пыталась таким образом дестабилизировать страну-соседку. С другой стороны, Россию обвиняли и в использовании социальных сетей для пропаганды и дезинформации. И когда США ввели из-за этого санкции, российские компании, которые торговались на бирже, сильно просели, что сказалось на и без того слабом экономическом росте, пишет автор статьи.

2018 год был отмечен также последствиями «дела Скрипаля», из-за которого Россия и Великобритания столкнулись как заявлениями, так и санкциями. Этот эпизод сильно навредил дипломатическим отношениям между ними и укрепил негативный имидж России на Западе, вплоть до того, что Москву даже подозревали во вмешательстве в кампанию референдума по брекситу. Когда же Россия перехватила украинские корабли в Керченском проливе, существующая напряжённость разгорелась ещё сильнее.

И несмотря на все эти разногласия, Москве удалось провести чемпионат мира по футболу, который FIFA оценила как «чудесный». Как отмечает автор статьи, для России это было настоящее испытание, но ей удалось преодолеть его играючи. По её словам, власти «железной рукой» руководили подготовкой. «Успех чемпионата позволил России частично восстановить свой имидж на международной арене», — пишет журналистка.

Плюс, победа уже практически в руках у России, если речь идёт про Сирию. Москве удалось стать незаменимым игроком в регионе. Она практически заменила западную коалицию, которая не смогла сделать так, чтобы её голос услышали на переговорах. «Вывод американских войск, анонсированный в конце года, — контрольный выстрел в и без того ослабленную коалицию. Победа Асада — это и победа Путина».

Изгнанная из компании Запада, Россия в 2018 году искала себе новых партнёров. Среди них автор статьи выделяет Центрально-Африканскую Республику, с которой Москва подписала соглашение об укреплении связей. Этот шаг вписывается в стратегию России по наращиванию влияния в Африке.

На азиатском направлении Россия укрепила связи с Китаем, в частности, с помощью крупнейших совместных военных учений. Это сближение вписывается в международный контекст, который побуждает страны объединять силы. Так, неожиданной удачей для России стала торговая война, которую США объявили Китаю — их общий враг побуждает их укреплять свои экономические, военные и политические связи.

Кроме того, укрепляла Россия и свои отношения с Турцией, но более скрытно. Анкара сильно зависит от российского газа. России же выгодно объединяться с лидерами, которые вызывают беспокойство Запада. После попытки госпереворота 2016 года между Эрдоганом и западными силами часто возникали трения. И точно так же Россия осталась верной своему союзнику Ирану, когда у того появились разногласия с Западом.

Но при этом, как пишет автор статьи, иногда стремление Путина вернуть России её место в мире воспринималось россиянами так, будто он забыл про них. Так, прямо перед инаугурацией Путина в России прошли протесты, что пошатнуло его всесильность. А позже на выборах местного уровня потеряли свои посты ряд губернаторов, близких с Москвой. Даже на пресс-конференции Путина в основном поднимались социальные и экономические проблемы, что показывает, как они важны для россиян

Путину приходится переоценивать свои приоритеты, пишет автор статьи. По его словам, идея о том, что Запад притесняет Россию, похоже, больше не может объединить народ. Уровень зарплат упал, а патриотические кампании утомляют людей. Станет ли 2019 год для Путина переломным, задаётся вопросом Les Yeux du Monde.