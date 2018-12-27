NTD: любимую табличку из метро теперь можно приобрести на память

Руководство Московского метрополитена решило выставлять списанные указатели и световые табло на аукцион, где их может приобрести любой желающий. Как выяснилось, эти экспонаты из 1980-х годов пользуются большим спросом среди поклонников метро и любителей необычных сувениров, передаёт NTD.

Поклонники московского метро теперь могут запросто стать коллекционерами старых указателей. Руководство компании решило дать вторую жизнь списанным лайтбоксам и выставило их на продажу.

Указатели можно забронировать на официальном сайте метрополитена, либо купить в сувенирном магазине на «Маяковской».

ЭЛЯ ТЕРЕНТЬЕВА, москвичка: Я живу здесь, практически в соседнем доме. Решила не завтракать и с утра прибежала. Действительно, ещё оставались таблички — и вот теперь я счастливый обладатель!

На продажу выставлено более 30 указателей, они сделаны в 1980-х — 1990-х годах. Несветовые конструкции стоят от полутора до трёх с половиной тысяч рублей, световые — от шести до десяти тысяч.

Необычный товар расходится быстро. Сотрудники метрополитена обещают вскоре выставить следующую партию лайтбоксов.

ЮЛИЯ ТЕМНИКОВА, сотрудница Московского метрополитена: Вторая волна обязательно появится, она сейчас уже у нас на складе. Мы отбираем самые лучшие лайтбоксы, которые находятся в хорошем состоянии. И которые, безусловно, будут интересны не только для наших пассажиров, но и для коллекционеров, для дизайнеров.

Московское метро работает с 1935 года. Сейчас его общая протяжённость — почти 380 километров. Метрополитен состоит из 14 линий, на которых работают более двухсот станций: 44 из них признаны объектами культурного наследия России, а более 40 — архитектурными памятниками.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2018 года.