ERR: эстонцев начнут наказывать за нелюбовь к родине

В Эстонии приняли изменения в пенитенциарный кодекс, которые уточнят состав преступлений, направленных против безопасности, независимости и территориальной целостности страны. Как передаёт ERR, теперь «создание или поддержание негативного отношения к стране» будет считаться преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

В Эстонии приняли закон, согласно которому создание или поддержание негативного отношения к стране будет считаться преступлением. Как передаёт ERR, в Пенитенциарный кодекс Эстонии внесены изменения, которые уточнят состав преступлений, направленных против безопасности, независимости и территориальной целостности страны. За совершение преступлений против Эстонской Республики будет установлена ответственность и для юридических лиц.

Юридическое лицо можно будет наказать денежным штрафом. По решению суда имущество фирмы, приобретенное преступным путем, может быть конфисковано.

Как отмечает портал, во избежание правовых пробелов, в качестве отдельного преступления будет рассматриваться разведдеятельность, осуществляемая служащим служб разведки или безопасности иностранного государства или действующим в его интересах или по его заданию другим лицом и направленная против безопасности Эстонии, а также поддержка такой деятельности.

Наказание за этот вид преступления предусматривает тюремное заключение на срок до 12 лет.