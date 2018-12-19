112 Украина Оригинал

112: Украина заплатит CNN миллионы за свою рекламу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министерство информационной политики Украины заказало рекламные услуги на сумму в 15,4 млн гривен. Как пишет «112 Украина», по словам госсекретаря ведомства Артёма Биденко, речь идёт о размещении на CNN International 30-секундных роликов, которые популяризируют Украину и украинский бренд «Ukraine now».
112: Украина заплатит CNN миллионы за свою рекламу
Reuters

Госпредприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» Министерства информационной политики заказало рекламные услуги на сумму в 15,4 млн гривен. Как передаёт «112 Украина», информация о проведении тендера обнародована на сайте госзакупок Prozorro. 

Министерство информации заказало рекламные сюжеты об Украине на ведущих мировых телеканалах. Компания-победитель должна обеспечить трансляцию рекламы на не менее 200 млн уникальных зрителей в месяц с круглосуточным вещанием без выходных минимум в 150 странах. 

Госсекретарь ведомства Артём Биденко уточнил, что речь идёт о размещении на CNN International 30-секундных роликов, которые популяризируют Украину и украинский бренд «Ukraine now». 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
112 Украина Украина Европа
теги
CNN США телевидение телеканал Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров