112: Украина заплатит CNN миллионы за свою рекламу

Министерство информационной политики Украины заказало рекламные услуги на сумму в 15,4 млн гривен. Как пишет «112 Украина», по словам госсекретаря ведомства Артёма Биденко, речь идёт о размещении на CNN International 30-секундных роликов, которые популяризируют Украину и украинский бренд «Ukraine now».

Госпредприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» Министерства информационной политики заказало рекламные услуги на сумму в 15,4 млн гривен. Как передаёт «112 Украина», информация о проведении тендера обнародована на сайте госзакупок Prozorro.

Министерство информации заказало рекламные сюжеты об Украине на ведущих мировых телеканалах. Компания-победитель должна обеспечить трансляцию рекламы на не менее 200 млн уникальных зрителей в месяц с круглосуточным вещанием без выходных минимум в 150 странах.

Госсекретарь ведомства Артём Биденко уточнил, что речь идёт о размещении на CNN International 30-секундных роликов, которые популяризируют Украину и украинский бренд «Ukraine now».