112: Украина заплатит CNN миллионы за свою рекламу

Министерство информационной политики Украины заказало рекламные услуги на сумму в 15,4 млн гривен. Как пишет «112 Украина», по словам госсекретаря ведомства Артёма Биденко, речь идёт о размещении на CNN International 30-секундных роликов, которые популяризируют Украину и украинский бренд «Ukraine now».
Госпредприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» Министерства информационной политики заказало рекламные услуги на сумму в 15,4 млн гривен. Как передаёт «112 Украина», информация о проведении тендера обнародована на сайте госзакупок Prozorro.
Министерство информации заказало рекламные сюжеты об Украине на ведущих мировых телеканалах. Компания-победитель должна обеспечить трансляцию рекламы на не менее 200 млн уникальных зрителей в месяц с круглосуточным вещанием без выходных минимум в 150 странах.
Госсекретарь ведомства Артём Биденко уточнил, что речь идёт о размещении на CNN International 30-секундных роликов, которые популяризируют Украину и украинский бренд «Ukraine now».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT сообщения о том, что Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году и что в список включён день рождения украинского националиста Степана Бандеры.
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