FP: американский мировой порядок начал хоронить не Трамп, а его предшественники

Несмотря на то, что многие американские аналитики возлагают вину за нынешний кризис «либерального» мирового порядка во главе с США на Дональда Трампа, на деле он начался значительно раньше, полагает профессор Гарвардского университета Стивен Уолт. Как пишет Уолт в своей статье для журнала Foreign Policy, мироустройство, основанное на международных нормах, подорвала амбициозная стратегия «либеральной гегемонии», которую начал претворять в жизнь Вашингтон после распада СССР.

С 2016 года американские эксперты по международным отношениям то и дело высказываются о «былом состоянии и неясном будущем так называемого либерального порядка», пишет на страницах Foreign Policy профессор Центра научных исследований и международных дел имени супруг Белфер при Гарвардском университете Стивен Уолт. Как уточняет Уолт, некоторые из них задаются вопросом о том, существовал ли такой порядок вообще и оспаривают его положительные стороны, другие же защищают его прошлые достижения и сетуют на его возможный крах. Между тем, все они согласны в одном — в том, что особенную угрозу для «возглавляемого США миропорядка, основанного на международных нормах и якобы существующего с 1945 года», представляет нынешний президент США Дональд Трамп, говорится в статье. Высказываются даже мысли о том, что если бы на прошлых выборах одержала верх соперница Трампа Хиллари Клинтон, США «остались бы «незаменимой страной», которая вела бы мир к более светлому будущему, а всем известные элементы этого основанного на нормах миропорядка процветали бы (или же, как минимум, оставались бы нетронутыми», подчёркивает автор.

С тем, что Трамп не слишком ценит демократию, права человека, верховенство права и другие классические либеральные ценности, не поспоришь, и он действительно не питает уважения к демократическим партнёрам США, предпочитая им «автократов», однако считать его единственной или даже самой важной причиной теперешних тягот «американского порядка» неправильно, убеждён Уолт. По мысли профессора, семена текущих проблем были посеяны задолго до появления Трампа на политической арене и они по большей части связаны с внешнеполитическими решениями администраций предшественников Трампа — Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы.

Чтобы понять это, нужно вернуться на четверть века назад в прошлое, к началу «однополярного момента», продолжает автор. По мнению политолога, одержав верх над Советским Союзом, США могли бы отпраздновать это и взять на вооружение новую генеральную стратегию, адаптированную под мир, в котором у них больше нет сверхдержавы-соперника. Так, Вашингтон мог бы, отвергнув изоляционизм, вместе с тем покидать те регионы, которые больше не нуждались в серьёзной защите со стороны США, и уменьшить своё военное присутствие в мире, сохранив готовность к действиям в нескольких ключевых районах при необходимости, считает Уолт. Как предполагает аналитик, благодаря подобным шагам союзники Америки побогаче были бы вынуждены брать на себя больше ответственности в плане решения местных проблем, а сами США смогли бы сосредоточиться на наиболее насущных проблемах дома — тем паче, что приблизив «американскую мечту» к реальности, Вашингтон смог бы своим примером показать им ценность свободы, демократии, открытого рынка и верховенства права.

Впрочем, такой «разумный» политический курс в верхах почти не обсуждался — вместо этого американские демократы и республиканцы, объединив усилия, стали выстраивать стратегию «либеральной гегемонии», подразумевавшей как можно более широкое распространение либеральных ценностей в мире, пишет автор. Убеждённые в том, что им помогает «ветер прогресса» и влюбленные в образ Америки как «незаменимого государства» они принялись пользоваться мощью страны для «свержения диктаторов, распространения демократии, наложения санкций на так называемые государства-изгои и вовлечения как можно большего числа стран в военные союзы под руководством США», напоминает политолог. В итоге к 2016 году Америка имела обязательств по обороне перед большим числом других государств, чем когда-либо в истории.

Меж тем, хотя лидерами США, быть может, и двигали самые лучшие намерения, их стратегия в целом провалилась, констатирует Уолт. Отношения Вашингтона с Россией и Китаем оказались в самом худшем состоянии со времён окончания холодной войны, и оба «азиатских гиганта» теперь вновь совместно действуют против США; надежды на «двухгосударственное» решение израильско-палестинского конфликта были разбиты, а Ближний Восток в целом погряз в распрях; Северная Корея, Индия и Пакистан смогли испытать ядерное оружие и расширить свой арсенал, а Иран с 1993 года прошёл путь от отсутствия каких-либо мощностей для обогащения урана к без пяти минут ядерной державе, перечисляет аналитик. «Демократия теряет позиции по всему миру, жестокие экстремисты активизируются во всё большем числе регионов, Европейский союз зашатался, а неравномерное распределение плодов глобализации породило мощную негативную реакцию против либерально-экономического порядка, который продвигали США», — сетует он.

Все эти тенденции зародились задолго до того, как Трамп стал президентом, но многие из них были бы гораздо менее вероятными или заметными, ступи Вашингтон на другой путь, уверен американский профессор.

К примеру, в Европе США могли бы удержаться от соблазна расширять НАТО и ограничиться форматом «Партнёрство во имя мира», куда изначально входила и Россия, полагает Уолт. Они могли бы постепенно снижать военное присутствие в Европе и передавать задачи по сохранению безопасности континента обратно в руки самих европейцев — и лидеры России тогда бы не чувствовали себя настолько уязвимыми, не стали бы воевать с Грузией и захватывать Крым, и не получили бы повода вмешиваться в выборы 2016 года. А по мере того, как Евросоюз играл бы всю большую роль в собственной безопасности, у государств вроде Польши или Венгрии, быть может, стало бы пропадать желание «флиртовать с авторитаризмом, прячась под одеялом оборонных гарантий США», рассуждает эксперт.

Будь Вашингтон мудрее, он бы оставил Ирак и Иран в покое, чтобы они сдерживали друг друга, и тогда не возникло бы необходимости ни претворять в жизнь политику «двойного сдерживания», ни дислоцировать тысячи военнослужащих в Саудовской Аравии после первой войны в Персидском заливе, пишет Уолт. А если бы США сделали одним из условий для оказания поддержки Израилю и властям Палестинской автономии конкретные шаги с обеих сторон к принципу «две страны для двух народов», пропали бы два главных источника неприязни к Америке Усамы бен Ладена, в результате чего вероятность терактов 11 сентября значительно бы снизилась. Ну а без этих терактов Америка почти наверняка не стала бы оккупировать Ирак и Афганистан, сэкономив таким образом несколько триллионов долларов и не допустив гибели многих тысяч американцев и иностранцев. «Исламское государство»* так и никогда бы и не возникло, а кризис с беженцами и теракты, подпитывающие сейчас ксенофобиюв Европе, были бы гораздо менее масштабными, считает политолог.

Поскольку США не пришлось бы уделять так много внимания войнам на Ближнем Востоке, они смогли бы гораздо оперативнее отреагировать на растущие амбиции Китая и имели бы больше доступных ресурсов для решения этой важнейшей задачи, отмечает аналитик. «Вместо того, чтобы наивно предполагать, что поднимающий голову Китай в итоге станет демократическим государством и будет добровольно соблюдать международные нормы, США также могли бы сделать одним из предварительных условий вступления Пекина во Всемирную торговую организацию его отказ от хищнических методов в торговле и создание в стране более эффективных юридических механизмов, в том числе и для защиты интеллектуальной собственности», — пишет он.

Если бы Вашингтон более внимательно относился к тому, как распределяются плоды глобализации, он смог бы снизить неравенство внутри страны, которое сегодня её «раздирает», убеждён автор. По мнению отдельных американских экспертов, финансируя свои войны за счёт не повышения налогов, а денежных займов, США по сути благоволят богатейшим американцам и даже дают им возможность заработать проценты со ссуд федеральному правительству, в результате чего разрыв между бедными и богатыми только увеличивается. Иными словами, чрезмерно амбициозная внешнеполитическая стратегия США оказалась провальной и дома, поскольку усугубила экономическое неравенство, подчёркивает Уолт.

Наконец, если бы стратегия США была более «сдержанной», американские лидеры не поддались бы соблазну «применять пытки, тайную выдачу иностранцев американским структурам, выборочную ликвидацию иностранных граждан, ничем не мотивированную слежку с применением электронных средств» и прочие методы, чуждые важнейшим традиционным ценностям страны, говорится в материале. А триллионы долларов, пущенные на всё это, можно было бы потратить на укрепление американских вооружённых сил, улучшение системы здравоохранения, восстановление разваливающейся инфраструктуры, вложения в дошкольное образование или же ликвидацию извечных бюджетных дефицитов, вновь перечисляет автор.

Конечно, США за все эти годы потерпели фиаско не во всём, а если бы американские лидеры поступали тогда по-другому, мир сегодня вовсе не обязательно был бы идеальным, признаёт эксперт. Однако если пристально изучить то, чем обернулось стремление страны к «либеральной гегемонии», становится понятно, что избери Америка тогда другой подход к внешней политике, сегодня ей самой, другим странам и тому самому «либеральному порядку», который сегодня рвутся спасать многие американцы, было бы гораздо лучше, уверен он. А ещё одним плюсом стало бы то, что Трамп, возможно, и не смог бы победить на выборах — ведь его избрали отчасти как раз из-за того, что он много критиковал внешнюю политику страны (пусть он сам и не смог с ней сделать ничего хорошего), иронизирует Уолт.

Защитники «былых безумств» США теперь сокрушаются из-за того, что американцы не торопятся поддерживать ту же «самоуверенную» внешнеполитическую стратегию, которая породила так много разочарований, в заключение отмечает профессор. Однако у публики были очень веские причины отвергнуть подход к миру, который так часто приводил к неудачам, и требовать иного курса, констатирует он. Некоторые избиратели думали, что получат этот новый курс от Трампа, но тот его так и не нашёл и скорее всего уже не найдёт. Вопрос же в том, что должно произойти, чтобы американский народ наконец получил более сдержанную внешнюю политику, которую он хочет и заслуживает, убеждён эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.