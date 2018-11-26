NTDTV: швейцарцы отказались платить субсидии за тех, у кого рога
Швейцарские фермеры, вероятно, не получат государственной субсидии за то, что не спиливают рога у коров и коз. Инициативу под названием «За достоинство сельскохозяйственных животных» вынесли на общенациональный референдум. По предварительным подсчётам, 53% избирателей проголосовали против.
МУЖЧИНА: Они ведь животные, поэтому будут драться и могут ранить друг друга. У фермеров вырастут затраты, а мы знаем, что в Швейцарии они небогаты. Поэтому фермеры не смогут строить более просторные стойла.
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