NTDTV: швейцарцы отказались платить субсидии за тех, у кого рога

В Швейцарии вынесли на референдум инициативу «За достоинство сельскохозяйственных животных». Как передаёт NTDTV, по предварительным подсчётам, 53% избирателей проголосовали против, и это означает, что фермеры не получат государственной субсидии за то, что не спиливают рога у коров и коз.

Швейцарские фермеры, вероятно, не получат государственной субсидии за то, что не спиливают рога у коров и коз. Инициативу под названием «За достоинство сельскохозяйственных животных» вынесли на общенациональный референдум. По предварительным подсчётам, 53% избирателей проголосовали против.

МУЖЧИНА: Они ведь животные, поэтому будут драться и могут ранить друг друга. У фермеров вырастут затраты, а мы знаем, что в Швейцарии они небогаты. Поэтому фермеры не смогут строить более просторные стойла.

Сторонники инициативы выступают за более гуманное отношение к животным.





ЖЕНЩИНА: Я даже не задумывалась. Корова создана рогатой и рождается такой. Поэтому мы должны прекратить спиливать их рога. Это то же самое, если у меня были бы большие уши, и кто-то отрезал бы их.

Автор инициативы – фермер Армин Каполь, живущий в кантоне Берн. В Швейцарии 90% коров безрогие. Таким животным нужно меньше места в стойле, поэтому сокращаются расходы на их содержание. По мнению Каполя, фермеры, не спиливающие рога, менее конкурентоспособны. Он предлагал выплачивать владельцам скота с рогами ежегодную субсидию в размере 190 швейцарских франков. Это примерно 170 евро.

Правительство выступило против инициативы, заявив, что в общей сложности на субсидии придётся за год тратить 30 миллионов швейцарских франков.

Между тем, зоозащитники утверждают, что спиливание рогов причиняет животным страдания, и они лишаются природного средства коммуникации.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2018 года.