GT: благодаря российской пшенице Москва и Китай берут новые торговые высоты

2018 год ещё не завершён, а объёмы российско-китайской торговли уже существенно превысили показатели за весь прошлый год, сообщает Global Times. Новые рекорды партнёры бьют благодаря стремительному росту импорта российской сельскохозяйственной продукции. Такими темпами в скором времени оборот может достичь долгожданных для двух стран $100 млрд. в год.

Объём торговли между Россией и Китаем приближается к $100 млрд. и, как ожидается, может установить новый рекорд в этом году, сообщает Global Times. Как отметил на пресс-конференции глава Министерства торговли КНР Гао Фэн, такие показатели обусловлены стремительным ростом импорта сельскохозяйственной продукции из России.

За первые 10 месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объём торговли между двумя странами вырос на 30% и составил $87,25 млрд. Сегодня он уже превышает показатели за весь 2017 год. По словам министра, такими темпами торговый оборот между двумя странами в ближайшее время может достигнуть $100 млрд. — цели, которой задались Москва и Пекин ещё в 2011 году.

Как подчеркнул Гао Фэн, в последнее время наблюдается рост импорта сельскохозяйственной продукции из России. «Китай хочет продолжать работать с Россией над укреплением двустороннего торгового сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, чтобы обеспечить увеличение поставок российского зерна в Китай», — приводит слова министра Global Times.

За последние годы Москва сняла ограничения на экспорт зерновых и масличных культур вроде пшеницы, овса и семян подсолнечника. Также две страны ведут переговоры по закупкам Китаем другой сельскохозяйственной продукции российского производства.