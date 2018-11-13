USA TODAY: Трамп недоволен поведением коллег по НАТО — платите США за защиту или защищайтесь сами

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил своё недовольство по поводу того, сколько партнёры Америки по НАТО выделяют на оборону, пишет USA TODAY. «Пора этим очень богатым странам либо больше платить Соединённым Штатам за нашу великолепную военную защиту, либо защищаться самостоятельно», — подчеркнул он.
После того как в Европе президента США Дональда Трампа раскритиковали за его внешнеполитический принцип «Америка прежде всего», он вновь озвучил своё недольство по поводу НАТО и расходов на военное сотрудничество с Европой, сообщает USA TODAY.
«Только что вернулся из Франции, где в ходе моих встреч с мировыми лидерами удалось добиться многого, — написал Трамп на своей странице в Twitter, вернувшись с празднования 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. — Всегда нелегко указывать на тот факт, что с США должны обращаться справедливо как в военной, так и в торговой сферах, но этого не происходит».
Он призвал к тому, чтобы «свободная и честная торговля» сочеталась с более высокими тратами на оборону.
«Пора этим очень богатым странам либо больше платить Соединённым Штатам за нашу великолепную военную защиту, либо защищаться самостоятельно», — написал американский лидер в своём аккаунте в Twitter.
Не уточняя, с кем конкретно он общался, Трамп сообщил, что заявил мировым лидерам: «эта ситуация не может продолжаться».
Трамп неоднократно выступал против трат США на Североатлантический альянс, который призывает, прежде всего, европейские страны к единой системе обороны.
При этом последнее заявление американского лидера на эту тему прозвучало вскоре после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию континентальным военным силам, независимым от Соединённых Штатов, отмечает USA TODAY.
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