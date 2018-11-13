USA TODAY: Трамп недоволен поведением коллег по НАТО — платите США за защиту или защищайтесь сами

После того как в Европе президента США Дональда Трампа раскритиковали за его внешнеполитический принцип «Америка прежде всего», он вновь озвучил своё недольство по поводу НАТО и расходов на военное сотрудничество с Европой, сообщает USA TODAY.

«Только что вернулся из Франции, где в ходе моих встреч с мировыми лидерами удалось добиться многого, — написал Трамп на своей странице в Twitter, вернувшись с празднования 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. — Всегда нелегко указывать на тот факт, что с США должны обращаться справедливо как в военной, так и в торговой сферах, но этого не происходит».

Он призвал к тому, чтобы «свободная и честная торговля» сочеталась с более высокими тратами на оборону.

«Пора этим очень богатым странам либо больше платить Соединённым Штатам за нашу великолепную военную защиту, либо защищаться самостоятельно», — написал американский лидер в своём аккаунте в Twitter.

Не уточняя, с кем конкретно он общался, Трамп сообщил, что заявил мировым лидерам: «эта ситуация не может продолжаться».

Трамп неоднократно выступал против трат США на Североатлантический альянс, который призывает, прежде всего, европейские страны к единой системе обороны.

При этом последнее заявление американского лидера на эту тему прозвучало вскоре после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию континентальным военным силам, независимым от Соединённых Штатов, отмечает USA TODAY.