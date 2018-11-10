El País: впервые за три года российские корабли вошли в порт испанской Сеуты

Через три года после того, как Испания под давлением НАТО отказала судам ВМФ России в заходе в порт автономного города Сеута, российские корабли вернулись туда, передаёт El País. Отмечается, что в портовом управлении приветствовали возобновление заходов в связи с их экономической выгодой для города.

После трёхлетнего перерыва российские корабли вернулись в порт автономного города Испании Сеута, сообщает El País.

Ожидается, что три российских корабля — ракетный крейсер «Маршал Устинов», буксир Сб-406 и танкер типа «Дубна» — проведут в порту Сеуты три дня на снабжение продовольствием и отдыха членов экипажа. Всего на борту трёх кораблей около 700 моряков.

Испанская газета отмечает, что портовое управление Сеуты приветствует возобновление заходов российских судов, так как это положительно скажется на деятельности торговых учреждений города.

По данным портового управления, ежегодно такие визиты приносили казне города значительные средства. С 2010 по 2016 год российские суда более 60 раз заходили в порт Сеуты. При этом 10 тыс. моряков, находившихся на борту этих кораблей, потратили в городе около €4,5 млн.

El País напоминает, что заходы были прекращены в октябре 2016 года под давлением союзников Испании по Североатлантическому альянсу. Тогда испанское правительство попросило Россию отозвать уже одобренный запрос на остановку там группы российских кораблей*.

Отмечается, что эти суда, которые сопровождал авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», направлялись в Средиземное море и были призваны поддержать наступление сил президента Сирии Башара Асада на Алеппо.

С того момента российские суда не возвращались в порт, вплоть до этого четверга, пишет El País.