TVE: вручая испанцам награды, Россия пытается наладить более тесные связи с Мадридом

Владимир Путин вручил награды двум испанцам: почётному консулу России в автономном сообществе Балеарские острова Себастьяну Ройчи — Орден Дружбы, а мэру Малаги Франсиску де ла Торре — медаль Пушкина, сообщает TVE. Как отмечает канал, Москва таким образом демонстрирует желание наладить более тесные связи с Мадридом.
Из рук президента Путина Себастьян Ройчи получил государственный Орден Дружбы в качестве признания его работы в гуманитарной сфере. Он, например, обеспечил медицинское лечение в Испании детям, которые пострадали от последствий ядерной катастрофы в Чернобыле.
СЕБАСТЬЯН РОЙЧИ, почётный консул России в автономной сообществе Балеарские острова: Нам удалось оказать помощь более 1300 российских детей с проблемами.
Мэр Малаги, в свою очередь, был награждён медалью Пушкина. Впервые испанец получает эту высокую награду в сфере культуры. Медаль ему была вручена за то, что он открыл в своём андалусском городе филиал российского государственного музея.
ФРАНСИСКО ДЕ ЛА ТОРРЕ, мэр города Малага: Это своего рода поддержка и признание того, что имидж Малаги и Испании в России укрепляется. В России всё чаще говорят о существовании этого важного музея.
ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент TVE: Эти две медали демонстрируют желание наладить более тесные культурные и дружественные связи между Россией и Испанией. Причём президент Владимир Путин вручил эти награды именно сегодня, когда в стране празднуется День народного единства.
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