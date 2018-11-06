TVE: вручая испанцам награды, Россия пытается наладить более тесные связи с Мадридом

Из рук президента Путина Себастьян Ройчи получил государственный Орден Дружбы в качестве признания его работы в гуманитарной сфере. Он, например, обеспечил медицинское лечение в Испании детям, которые пострадали от последствий ядерной катастрофы в Чернобыле.

СЕБАСТЬЯН РОЙЧИ, почётный консул России в автономной сообществе Балеарские острова: Нам удалось оказать помощь более 1300 российских детей с проблемами.

Мэр Малаги, в свою очередь, был награждён медалью Пушкина. Впервые испанец получает эту высокую награду в сфере культуры. Медаль ему была вручена за то, что он открыл в своём андалусском городе филиал российского государственного музея.

ФРАНСИСКО ДЕ ЛА ТОРРЕ, мэр города Малага: Это своего рода поддержка и признание того, что имидж Малаги и Испании в России укрепляется. В России всё чаще говорят о существовании этого важного музея.

ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент TVE: Эти две медали демонстрируют желание наладить более тесные культурные и дружественные связи между Россией и Испанией. Причём президент Владимир Путин вручил эти награды именно сегодня, когда в стране празднуется День народного единства.

Дата выхода в эфир 04 ноября 2018 года.