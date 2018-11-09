SRF: на поминальные торжества в Париж Путин приедет из «чистого расчёта»

Несмотря на то что президент Российской Федерации Владимир Путин «не придаёт большого значения» Первой мировой войне, в Париж, на торжества по случаю 100-летия её окончания он всё же приедет, передаёт SRF. Как отмечает корреспондент швейцарского телеканала, для главы Кремля предстоящие мероприятия — не что иное, как удобный повод провести новые переговоры с Западом, по окончанию которых «великодержавные интересы России будут удовлетворены».
В то время как победы Красной армии во время Второй мировой войны в России чествуют охотно и с размахом, к Первой мировой войне и её окончанию россияне по-прежнему относятся прохладно. Репортаж Кристофа Ваннера из Москвы.
Один-единственный пластиковый венок украшает этот московский памятник. И это показательно, поскольку о Первой мировой войне в России практически позабыли. У империалистически думающего руководства с ней связаны преимущественно негативные моменты.
АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ, политолог Московского центра Карнеги:Российская власть никак не смотрит на Первую мировую войну. Для нее это просто историческое событие. В России значение имеет только Вторая мировая война — Великая Отечественная война. Для Кремля и большинства населения победа в ней — важнейшее событие в истории России.
Первой мировой войны глава Кремля Владимир Путин касается очень редко — как это, например, было летом 2014 года. Торжественное открытие одного из немногих памятников солдатам сгодилось в лучшем случае для того, чтобы отвесить пощёчину ненавистным большевикам.
Несмотря на то что Путин не придаёт Первой мировой войне большого значения, он приедет в Париж на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По словам же историка Владимира Рыжкова, на поминальное торжество Путин приедет из чистого расчёта.
ВЛАДИМИР РЫЖКОВ, историк, оппозиционный политик:Его политическая цель — это восстановить отношения с Западом, но на его условиях: отказаться от санкционной политики, признать Крым частью Российской Федерации и согласиться с тем, что Украина должна так или иначе согласовывать свою политику с Москвой.
Таким образом, для главы Кремля предстоящие торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны — не что иное, как удобный повод провести новые переговоры с Западом, по окончанию которых великодержавные интересы России будут удовлетворены.
Президент России Владимир Путин во вторник, 25 декабря, встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и вопросы евразийской интеграции.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал критику журнала The National Interest в адрес посла США в Колумбии Кевина Уитакера, заявившего, что прилетевшие в Венесуэлу российские военные самолёты не представляют угрозы, поскольку слишком стары.
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что рассмотрит возможность возвращения золотых медалей Игр-2014 в Сочи только после того, как лично получит официальное требование от Международного олимпийского комитета (МОК).
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН оценил заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о роли британских военных в защите страны от «российского вторжения».
Правительство России ужесточило требования по хранению оружия. Соответствующее постановление обязывает россиян хранить в сейфах не только оружие и патроны, но и порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов.
Почётный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 80-летний Эдуард Дубов насмерть замёрз на улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир» заявил, что число преступлений, предусмотренных статьёй 291 УК («Дача взятки»), за год увеличилось на 11%.
Бывший старший тренер резервной сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал слова исполнительного директора Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Голикова, заявившего, что во время работы специалиста у команды исчезал инвентарь.
Россия поддерживает всех участников политического процесса в Ливии, и сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам со своими сторонниками должны быть составной частью этого процесса в стране, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включать Евгению Медведеву в основной состав на чемпионат Европы в Минске.