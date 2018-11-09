SRF: на поминальные торжества в Париж Путин приедет из «чистого расчёта»

Несмотря на то что президент Российской Федерации Владимир Путин «не придаёт большого значения» Первой мировой войне, в Париж, на торжества по случаю 100-летия её окончания он всё же приедет, передаёт SRF. Как отмечает корреспондент швейцарского телеканала, для главы Кремля предстоящие мероприятия — не что иное, как удобный повод провести новые переговоры с Западом, по окончанию которых «великодержавные интересы России будут удовлетворены».

В то время как победы Красной армии во время Второй мировой войны в России чествуют охотно и с размахом, к Первой мировой войне и её окончанию россияне по-прежнему относятся прохладно. Репортаж Кристофа Ваннера из Москвы.

Один-единственный пластиковый венок украшает этот московский памятник. И это показательно, поскольку о Первой мировой войне в России практически позабыли. У империалистически думающего руководства с ней связаны преимущественно негативные моменты.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ, политолог Московского центра Карнеги: Российская власть никак не смотрит на Первую мировую войну. Для нее это просто историческое событие. В России значение имеет только Вторая мировая война — Великая Отечественная война. Для Кремля и большинства населения победа в ней — важнейшее событие в истории России.

Первой мировой войны глава Кремля Владимир Путин касается очень редко — как это, например, было летом 2014 года. Торжественное открытие одного из немногих памятников солдатам сгодилось в лучшем случае для того, чтобы отвесить пощёчину ненавистным большевикам.

Несмотря на то что Путин не придаёт Первой мировой войне большого значения, он приедет в Париж на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По словам же историка Владимира Рыжкова, на поминальное торжество Путин приедет из чистого расчёта.

ВЛАДИМИР РЫЖКОВ, историк, оппозиционный политик: Его политическая цель — это восстановить отношения с Западом, но на его условиях: отказаться от санкционной политики, признать Крым частью Российской Федерации и согласиться с тем, что Украина должна так или иначе согласовывать свою политику с Москвой.

Таким образом, для главы Кремля предстоящие торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны — не что иное, как удобный повод провести новые переговоры с Западом, по окончанию которых великодержавные интересы России будут удовлетворены.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2018 года.