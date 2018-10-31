Обозреватель Le Figaro: в Париже у Макрона будет шанс убедить Трампа и Путина не отказываться от ДРСМД

На встрече Владимира Путина и Дональда Трампа 11 ноября в Париже президенту Франции Эммануэлю Макрону предоставляется «блестящая дипломатическая возможность» восстановить контроль над ядерным вооружением, считает обозреватель Le Figaro Рено Жирар. По его словам, ДРСМД необходимо спасти по двум причинам: во-первых, для человечества будет лучше, если ядерного оружия будет меньше, а во-вторых — нельзя требовать от других стран оставаться в договорах по нераспространению этого оружия, если крупные державы возобновляют гонку вооружений.

«Слишком часто европейцы оказываются не в состоянии чётко высказаться по поводу стратегических вопросов, которые в первую очередь касаются их самих», — отмечает обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

Например, по отношению к Китаю европейские державы ни разу не выступали чётко и ясно против кражи своих же технологий. Понадобилось прямолинейное заявление Дональда Трампа на экономическом форуме в Давосе, а также американская жалоба, поданная против Китая в ВТО, чтобы европейцы наконец пошевелились и присоединились к США.

«Европейская инертность» также проявилась на совещании министров стран-членов НАТО, которое прошло 3 и 4 октября в Брюсселе. Министр обороны США Джеймс Мэттис попросил своих европейских союзников выступить с предложениями о том, как можно сохранить Договор РСМД. Мэттис был удивлён, когда узнал, что ни один из членов Евросоюза в течение двух недель не смог предложить хотя бы малейшую идею.

Президенты России и США встретятся 11 ноября в Париже по случаю празднования столетней годовщины со дня окончания Первой мировой войны. Как утверждает обозреватель, президенту Франции Эммануэлю Макрону предоставляется «блестящая дипломатическая возможность» восстановить контроль над ядерным вооружением.

Договор РСМД, по мнению Жирара, должен быть сохранён по двум причинам. Во-первых, при том, что в мире и без того уже насчитывается 15 тысяч ядерных боеголовок, производство большего количества этого оружия Россией и США «выглядит неразумным», поскольку оно опасно. Для всего человечества будет лучше, если этого оружия будет меньше и если оно будет контролироваться международными договорами. Во-вторых, нельзя требовать от стран, которые не обладают ядерным оружием, оставаться в договорах по нераспространению этого оружия, если крупные державы возобновляют гонку вооружений.

Для президента Франции настал момент убедить своих коллег из Америки и России «вдохнуть новую жизнь» в договор по контролю над вооружениями. В Париже нужно будет не только спасти Договор РСМД, но и подготовить обновление договора СНВ. Необходимо будет также договориться о новой большой конференции по безопасности в Европе, на которой будут обсуждаться такие темы, как обычное оружие, военные манёвры и кибервойна, утверждает обозреватель Le Figaro Рено Жирар.