Обозреватель Le Figaro: в Париже у Макрона будет шанс убедить Трампа и Путина не отказываться от ДРСМД

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Sveriges Radio рассказало, как Фареры заложили «рыбную бомбу» под европейские санкции Sveriges Radio
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Die Welt: новое гиперзвуковое оружие России вызвало панику в США Die Welt
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El País: Крым, Трамп и Сирия — Путин отыгрался за холодную войну El País
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В Якутии создали министерство по развитию Арктики
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об образовании министерства по развитию Арктики и делам народов Севера.
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Карлсен единолично возглавил таблицу ЧМ по блицу
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен единолично возглавил таблицу чемпионата мира по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге.
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В МИД назвали неудачной шуткой обвинения в передаче в СМИ данных BBC
Министерство иностранных дел России считает «неудачной шуткой» обвинения в свой адрес в передаче средствам массовой информации данных о журналистах BBC в Москве.
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В аэропорту Ростова задержан ударивший бортпроводника авиадебошир
Полиция задержала пассажира авиарейса Москва — Ростов-на-Дону, который курил на борту самолёта и ударил члена экипажа.
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Тренеры команд МХЛ подрались во время матча
Во время матча Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) произошла драка между тренерами команд.
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При пожаре в Москве спасли четырёх человек
Пожарные спасли четырёх человек, среди которых двое детей, при ликвидации возгорания в квартире в московском районе Проспект Вернадского.
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Задержан подозреваемый по делу о пропавшей девушке — водителе BlaBlaCar
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в причастности к пропаже москвички, отправившейся в Тулу вместе с попутчиком, которого она нашла с помощью сервиса BlaBlaCar.
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Уткин прокомментировал продление ареста Кокорину и Мамаеву
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Посольство России призвало не посещать районы вблизи вулкана Агунг на Бали
Посольство России в Индонезии призвало не посещать районы вблизи вулкана Агунг на острове Бали после того, как там произошло извержение.
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогодние праздники
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать москвичам и гостям столицы в праздничные дни.
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Выступающий за «Лейкерс» украинский баскетболист набрал 47 очков в матче G-лиги
Украинский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк в составе команды «Саут Бэй Лейкерс», выступающей в G-лиге, набрал 47 очков в матче регулярного чемпионата с «Норсерн Аризона Санс».
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Несколько тысяч протестующих провели шествие в Белграде
Несколько тысяч человек провели четвёртое по счёту шествие в Белграде в ночь на воскресенье, 30 декабря, выступив с осуждением внутренней политики властей. Следующая акция протеста назначена на 5 января.
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Уайт пошутил насчёт допинг-теста Джонса
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что чемпиону UFC в полутяжёлом весе Джону Джонсу необходимо пройти тест на допинг в Калифорнии, где он стал обладателем пояса в полутяжёлом весе.
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Под Новосибирском автобус столкнулся с грузовиками
В результате столкновения автобуса с двумя грузовыми автомобилями в селе Толмачёво Новосибирской области пострадали шесть пассажиров.
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Мама Овечкина рассказала, почему сын до сих пор не выпустил автобиографию
Мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина ответила на вопрос, почему сын до сих пор не выпустил собственную автобиографию.
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Мун Чжэ Ин поблагодарил Ким Чен Ына за «душевное письмо»
Южнокорейский президент поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за «душевное письмо» и выразил надежду на встречи в следующем году.
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СМИ: «Челси» хочет подписать защитника «Баварии» Хуммельса
«Челси» заинтересован в подписании защитника «Баварии» Матса Хуммельса во время зимнего трансферного окна.
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Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в связи с Новым годом и Рождеством мировым лидерам, главам иностранных правительств и ряду руководителей международных организаций.
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Дзюба сделал выбор между Ивлеевой и Ургантом
Нападающий сборной России и питерского «Зенита» Артём Дзюба сделал выбор между Анастасией Ивлеевой и Иваном Ургантом в ходе новогоднего блица.
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии в районе Южной Суматры. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
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Пожарные завершили работу на месте крушения вертолёта в Улан-Удэ
Пожарные завершили работу на месте крушения частного вертолёта в Улан-Удэ. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.
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Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Джонс бросил вызов Кормье
Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе американец Джон Джонс бросил вызов Даниэлю Кормье.
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В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»
В Крыму открылось движение на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида», сообщил секретарь генподрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григорий Назаров.
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Клопп поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что команде важно продолжать усердно работать, чтобы сохранить лидерство в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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Лидер КНДР предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться
Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал о планах посетить Сеул в 2019 году для дальнейшего обсуждения установления мира на Корейском полуострове, а также выразил разочарование, что этого не удалось сделать ранее.
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Неизвестные отобрали у мужчины сумку с 1,2 млн рублей в Новой Москве
Трое неизвестных в масках отобрали 1,2 млн рублей у мужчины в Новой Москве. По словам потерпевшего, злоумышленники угрожали ему предметами, похожими на оружие.
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Сёмин назвал лучшего вратаря РПЛ
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что лучшим голкипером Российской премьер-лиги (РПЛ) является Маринато Гилерме.
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Ким Чен Ын выразил Мун Чжэ Ину желание продолжать развивать отношения
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину письмо, в котором выразил желание продолжать прилагать усилия по установлению мира на Корейском полуострове.
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Романцев назвал условие, при котором «Спартак» добьётся успеха весной
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев считает, что красно-белые добьются успеха во второй половине нынешнего сезона, если смогут заиграть в атакующем стиле.
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В прокуратуре рассказали о маршруте разбившегося в Бурятии вертолёта
Частный вертолёт, потерпевший крушение в Улан-Удэ, разбился во время захода на посадку, ранее экипаж не смог посадить его в другом населённом пункте. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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СМИ: «Реал» и «Барселона» интересуются полузащитником «Тулузы»
Полузащитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в Испании. К 19-летнему футболисту проявляют интерес «Барселона» и «Реал».
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Юнкер призвал британцев не ждать решения по брекситу от ЕС
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию «собраться с силами» и не ждать от Европейского союза решения по брекситу.
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Ян может принять участие в турнире UFC в России в 2019 году
Россиянин Пётр Ян может провести следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на турнире в России в 2019 году.
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Опубликовано видео с места крушения вертолёта в Бурятии
В сети появилось видео с места крушения частного вертолёта в Улан-Удэ, в результате которого погибли четыре человека.
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Радулов признан первой звездой матча «Даллас» — «Детройт»
«Даллас Старз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Почеттино назвал причины поражения «Тоттенхэма» от «Вулверхэмптона»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино назвал причины поражения команды от «Вулверхэмптона» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Китай призвал США улучшать взаимное доверие
Министерство иностранных дел Китая призвало США улучшать стратегическое взаимное доверие между странами и предотвратить недопонимание.
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СК возбудил дело после крушения вертолёта в Бурятии
Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения частного вертолёта в предместье Улан-Удэ.
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СМИ: Футболист «Спартака» Попов может переехать в Китай
Полузащитник московского «Спартака» болгарин Ивелин Попов имеет предложение от китайского клуба.
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Загитова проведёт символическое вбрасывание на матче КХЛ
Российская фигуристка Алина Загитова проведёт символическое вбрасывание на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком».
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Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства советника херсонского мэра, активистки Екатерины Гандзюк.
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«Денвер» обыграл «Финикс» в матче НБА, Мюррей набрал 46 очков
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» обыграл «Финикс Санз».
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Джонс победил Густафссона и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал победу над шведом Александром Густафссоном в бою за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории.
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В Бурятии подтвердили гибель четырёх человек при крушении вертолёта
В Министерстве здравоохранения Бурятии подтвердили данные о гибели четырёх человек в результате крушения частного вертолёта в Улан-Удэ.
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Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Бруклин» в матче НБА
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» обыграл «Бруклин Нетс».
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Сборная США отыгралась с 0:4 за 10 минут, но уступила Швеции в матче МЧМ-2019
Сборная Швеции обыграла команду США в матче Молодёжного чемпионата мира по хоккею.
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На Камчатке намерены создать возле вулканов курорт международного стандарта
На Камчатке может появиться курорт международного стандарта. Соответствующую информацию RT предоставили в Минвостокразвития.
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«Тампа-Бэй» победила «Монреаль» в матче НХЛ, Кучеров набрал два очка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Монреаль» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Более 5 тысяч человек остались без электричества из-за аварии в Магадане
Около 5,4 тыс. человек остались без электроснабжения в результате энергоаварии в Магадане. Об этом сообщили в Министерстве энергетики России.
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Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в гостях выиграл у «Сент-Луис Блюз».