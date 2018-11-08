CBS: Сешнса на посту генпрокурора США сменит критик «российского дела» Мэттью Уитакер

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал в отставку по просьбе Дональда Трампа, сообщает CBS News. Как отмечает корреспондент телеканала, главным камнем преткновения между ними стало отношение к расследованию «российского дела». Исполняющим обязанности генпрокурора назначен Мэттью Уитакер, чьи взгляды в этом вопросе сходятся с позицией самого Трампа.

ДЖЕФФ ГЛОР, ведущий CBS News: Сегодняшний выпуск мы начнём с новости о крупном потрясении в Вашингтоне. И пока что мы говорим не о выборах. Скоро мы обсудим то, как у руля в палате представителей встали демократы, а также как президент сказал, что хочет работать с ними, пусть даже у них есть новые возможности вести против него расследование. Но начнём мы с новости об отставке генпрокурора Джеффа Сешнса, которая произошла сегодня после обеда, и его замене в лице человека, критикующего расследование Мюллера.

Для многих из тех, кто смотрит нас, наш выпуск сегодня продлится час. Это специальный выпуск вечерних новостей. Мы начнём с репортажа Джеффа Пегеса.

Сотрудники министерства юстиции приветствовали генерального прокурора Джеффа Сешнса, когда тот выходил из своего офиса спустя несколько часов после отставки. Ранее он направил письмо в Белый дом, которое начиналось прямо: «Уважаемый господин президент, по вашей просьбе я подаю в отставку».

Как стало известно CBS News, сегодня утром Сешнсу звонил глава аппарата Белого дома Джон Келли, чтобы проинформировать его о решении президента. Но во время обеденной пресс-конференции президент Трамп не раскрыл свои карты, когда корреспондент CBS News Майор Гарретт спросил его о Сешнсе.

МАЙОР ГАРРЕТТ, главный корреспондент CBS News в Белом доме: Не могли бы вы прояснить вашу позицию по поводу вашего генпрокурора и его заместителя сейчас, после промежуточных выборов? Есть ли у них гарантии того, что они останутся на своём посту в долгосрочной перспективе?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я лучше отвечу на этот вопрос немного в другое время. Мы смотрим на многие аспекты…

Вскоре после пресс-конференции Трамп опубликовал новость в Twitter и сказал про Сешнса: «Мы желаем ему всего хорошего».

Это был если не неожиданный, то драматичный конец для одного из тех, кто в самом начале поддерживал Трампа. Но меньше чем через месяц после своего назначения на пост генерального прокурора Сешнс разозлил президента тем, что отказался быть наблюдателем в расследовании «российского дела». Сотрудники прокуратуры в министерстве юстиции посоветовали ему так поступить из-за того, что у него были контакты с российским послом Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании 2016 года. Президент выступил против этого шага и с тех пор стал часто злословить по поводу Сешнса в Twitter, называя его «очень слабым».

ДОНАЛЬД ТРАМП: Джефф Сешнс никогда не мог управлять министерством юстиции, и это прямо невероятно.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я разочарован в генеральном прокуроре по многим причинам.

После отказа Сешнса возглавил расследование «российского дела» заместитель генпрокурора Род Розенстайн. А специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения в адрес 35 компаний и отдельных лиц, включая некоторых ведущих членов предвыборной кампании президента. Но теперь Розенстайну, скорее всего, также грозит отставка, а новый исполняющий обязанности генпрокурора Мэттью Уитакер будет наблюдать за ходом расследования.

Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса и бывший прокурор США из Айовы, в прошлом критично отзывался о «российском расследовании», и писал, что оно может стать охотой за политическим компроматом. В этом интервью он говорил о критике президента в адрес Сешнса.

МЭТТЬЮ УИТАКЕР, исполняющий обязанности генпрокурора США: Очевидно, что президент пытается оказать достаточное давление на Джеффа Сешнса, чтобы Джефф сделал то, что, президент, как мне кажется, считает благородным.

ДЖЕФФ ПЕГЕС, главный корреспондент по вопросам юстиции и внутренней безопасности: Хотя взгляды Уитакера, кажется, сходятся с взглядами президента в вопросе расследования «российского дела», Трамп сегодня написал в Twitter, что он позже назначит кого-то другого. Но один потенциальный кандидат Линдси Грэм сегодня заявил, что он в этой работе не заинтересован, отметив, что он останется в сенате.

ДЖЕФФ ГЛОР: Это был Джефф Пегес, который сегодня вечером находится у министерства юстиции. Спасибо.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2018 года.