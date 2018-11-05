Британский экс-дипломат: отменив брексит, мы лишим Путина победы над Западом

Избиратели Соединённого Королевства должны убедить парламент не допустить выхода из Европейского Союза, пишет в своей колонке для The Independent бывший британский дипломат Джон Педлер. В противном случае, по его словам, брексит будет иметь губительные международные последствия и станет «решительной победой» Владимира Путина над единством западных стран.

Не так давно 700 тыс. британцев прошли по улицам Лондона, добиваясь повторного голосования по брекситу. Теперь многие задаются вопросом, прислушается ли Тереза Мэй к их мнению внимательнее, чем Тони Блэр, которого от «катастрофического вторжения в Ирак» отговаривало ещё большее количество протестующих, пишет на страницах The Independent бывший британский дипломат Джон Педлер.

По его словам, марш «Народное голосование» был демократическим, патриотическим и, самое главное, надпартийным. Но несмотря на то, что так много людей хотят остановить брексит, добиться от правительства ещё одного референдума будет непросто. Ведь Соединённое Королевство должно покинуть европейский блок уже через пять месяцев.

Тем не менее, существует способ избежать брексита. Для этого всем, включая американцев и тех, кто голосовал за выход Британии из Европейского Союза, нужно знать две вещи, считает автор статьи.

Во-первых, чтобы брексит стал «вчерашним кошмаром», необходимо убедить большинство законодателей принять предложение, которое обяжет действующего премьера, будь то Мэй или кто-то ещё, проинформировать Еврокомиссию, что Соединённое Королевство желает остаться в составе ЕС. В результате глава правительства должен будет выступить с подобным заявлением вне зависимости от его или её предпочтений, отмечает Педлер.

По его мнению, для реализации этого «отступного пути» общество должно добиться, чтобы большинство парламентариев выступили против брексита в любой его форме. Теперь после прошедшего в столице марша существует вероятность, что удастя убедить достаточное количество законодателей принять соответствующее решение.

Во-вторых, необходимо осознать важность предупреждения о губительных международных последствиях, которые будет иметь брексит. По какой-то причине этот подход не используется многими противниками выхода Британии из ЕС, недоумевает Педлер.

На его взгляд, один из самых тревожных примеров более крупных последствий брексита состоит в том, что он приведёт к «решающей победе Владимира Путина в его кампании по уничтожению единства Запада». Примечательно, что в адрес России регулярно выдвигаются обвинения о «вмешательстве» в британский референдум.

Брексит остаётся «любимым инструментом Путина в его стремлении расколоть Запад». Учитывая, что ЕС остаётся «последним бастионом демократии», Великобритания должна избежать выхода из организации и лишить российского президента победы, рассуждает Педлер.

Самый простой и быстрый способ остановить брексит заключается в следующем: все британские избиратели должны донести два этих пункта до своих представителей в парламенте. Весьма вероятно, что после недавнего марша они будут более восприимчивыми, чем в прошлые месяцы.

Серьёзный вклад в борьбу с брекситом также могут внести СМИ. При условии, что их удастся убедить провести связь между Путиным и выходом Великобритании из ЕС во время масштабных торжеств по случаю столетия с окончания Первой мировой войны, которые Эммануэль Макрон планирует провести 11 ноября.

Французский президент, «ставший сегодня лидером в деле сохранения европейского единства», соберёт глав всех участвовавших в конфликте стран, чтобы продемонстрировать, как вся Европа при поддержке США может стать величайшей силой, гарантирующей мир во всём мире. Разумеется, при условии, что она останется единой, «а не расколотой Россией, Соединённым Королевством или оставленной Соединёнными Штатами», заключает Джон Педлер.