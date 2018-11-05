Axios: «Не умеют пользоваться нашим оружием» — Трамп объяснил ракетный удар саудовцев по школьному автобусу

Саудовцы не знают, как пользоваться американскими вооружениями, — об этом в интервью Axios заявил президент США Дональд Трамп. Таким образом он прокомментировал случившийся в августе этого года инцидент в Йемене, когда возглавляемая Саудовской Аравией коалиция выпустила американскую ракету по школьному автобусу. Тогда 51 человек, в том числе 40 детей, погибли в результате этого удара.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Axios назвал «ужасным» инцидент, произошедший в Йемене в августе этого года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла ракетный удар по школьному автобусу. По имеющейся информации, в результате удара погибли 51 человек, в том числе 40 детей.
«По-моему, это страшная ситуация. Было ужасно смотреть, что произошло с этим автобусом и этими детьми», — заявил Трамп.
Журналисты Axios отметили, что для убийства мирных граждан коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, использует американские бомбы. Президент США подчеркнул, что саудовцы просто не знают, как пользоваться поставляемыми из Америки вооружениями.
«Волнует ли меня это — не то слово, — заявил Трамп. — По сути, речь идёт о людях, которые не знали, как использовать эти вооружения. И это ужасно».
Когда американского лидера спросили, как бы он поступил на месте саудовцев, он подчеркнул, что «определённо не стал бы держать у себя людей, которые не знают, как пользоваться этими вооружениями, и которые стреляют по автобусам с детьми».
Между тем Дональд Трамп, как отмечает Axios, уклонился от ответа на вопрос, повлиял ли инцидент со школьным автобусом на его позицию по продаже американских вооружений Саудовской Аравии.
На прошлой неделе, напоминает издание, США призвали к перемирию в Йемене, однако уже через два дня коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия и поддержку которой оказывает Вашингтон, начала новое наступление.
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