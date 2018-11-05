Bild: Германия обучает саудовских офицеров, несмотря на войну в Йемене и убийство журналиста

Военное сотрудничество с Саудовской Аравией носит спорный характер в связи с участием страны в йеменском конфликте и с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Тем не менее, Германия продолжает обучать саудовских кандидатов в кадровые офицеры в военной академии Гамбурга и не собирается прерывать образовательный процесс в связи со сложными отношениями в Саудовской Аравией, подчёркивает немецкий таблоид Bild.

Бундесвер продолжает обучать саудовских военных, несмотря на дело об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, пишет немецкий таблоид Bild.

В военной академии в Гамбурге сейчас проходят обучение семь кандидатов в кадровые офицеры вооружённых сил Саудовской Аравии, сообщается в статье.

Как стало известно от Министерства обороны Германии, в настоящее время военные проходят языковой курс, что является условием для запланированного на 2019 год офицерского образования. До сих пор министерство не собиралось прерывать учебный процесс из-за напряжённых отношений с Саудовской Аравией. Как пояснил официальный представитель министерства по запросу прессы, образование будет продолжено, как запланировано, если иное не будет предусмотрено соответствующим политическим решением.

В следующем году военная академия должна принять ещё семерых саудовских кандидатов в кадровые офицеры, отмечает издание. Однако окончательное решение по этому поводу должно быть принято только в начале 2019 года. Как напоминает немецкий таблоид, обучение саудовских военных началось после визита министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен в столицу Саудовской Аравии в декабре 2016 года. Тогда было согласовано, что отдельные представители саудовских военных будут проходить обучение в академии Гамбурга. Соответствующий договор был подписан 30 апреля 2017 года.

Согласно заключённому договору, после прохождения языковых курсов саудовские военные должны обучаться в офицерских школах пехоты или ВВС, а после этого — в течение трёх или четырёх лет посещать занятия в Университете бундесвера. Расходы полностью берёт на себя саудовская сторона. Конкретное число обучаемых представителей страны в этом соглашении не называется. Первоначально речь шла о трёх-четырёх кандидатов в офицеры в год. Теперь это число увеличилось до семи.

Между тем, с 2015 года Саудовская Аравия возглавляет альянс девяти государств, которые сражаются в Йемене против повстанцев, пользующихся поддержкой Ирана. Война привела к гуманитарной катастрофе, которую в ООН назвали худшей в мире на данный момент, подчёркивает Bild.

После убийства журналиста Хашукджи в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле правительство Германии заявило о прекращении выдачи экспортных лицензий на поставку вооружений в страны, участвующие в йеменском конфликте, на время проведения расследования. Однако обучение саудовских кандидатов в офицеры Германия продолжает, подчёркивает немецкий таблоид Bild.