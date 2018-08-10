NBC News: в Йемене при бомбардировке аравийской коалиции погибли 29 детей

В результате бомбардировки Йемена силами Саудовской Аравии и ОАЭ погибли десятки людей, из которых по крайней мере 29 детей, возвращавшихся со школьного пикника, сообщает NBC. Как отмечает канал, Саудовская Аравия и ОАЭ подвергают Йемен бомбардировкам на протяжении трёх лет при помощи разведданных и оборудования, предоставляемых США.
МЭТТ БРЭДЛИ, корреспондент NBC:Шокирующие и душераздирающие кадры. Детей доставляют в больницу, многим из них нет и 10 лет. Они всё ещё с рюкзаками и в школьной форме, покрытой кровью. После того как их школьный автобус попал под бомбардировку, на месте взрыва образовалась воронка, а дым стал виден за километры. Сегодня вечером погибли десятки людей, из них по крайней мере 29 детей, возвращавшихся со школьного пикника. Группы помощи требуют провести расследование.
СИЛЬВИЯ ГАЛИ, международная организация Save The Children: Дети не должны становиться побочными жертвами.
МЭТТ БРЭДЛИ:Этот мальчик, покрытый сажей и окружённый погибшими людьми, был заснят спустя несколько минут после удара. Его спросили, не пострадал ли он. «У меня ноги болят», — сказал он.
Саудовская Аравия и ОАЭ подвергают Йемен бомбардировкам на протяжении трёх лет при помощи разведданных и оборудования, предоставляемых США. Они стараются дать отпор хуситам — повстанцам, которых поддерживает Иран. Саудовская Аравия и ОАЭ заявили, что эта атака является оправданной, а США — что они не имеют к этому никакого отношения.
Однако война продолжается и приносит с собой разрушительные последствия: погибли уже более 10 тысяч человек, большая часть из них — мирные жители. Но особенно тяжким бременем эта война ложится на детей, которые составляют половину населения Йемена.
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