Times: вторая гражданская война в США ближе, чем кажется

В последние годы в Америке усиливаются внутренние противоречия, и обостряется «культурный конфликт», который имеет не только идеологические, но и географические границы, пишет обозреватель The Times, историк Нил Фергюсон со ссылкой на своих коллег. По его словам, следующие президентские выборы вполне могут привести к окончательному расколу общества и новой гражданской войне в США.

В начале холодной войны жена физика Александра Лангсдорфа придумала изображение «Часов Судного дня». Они появились на обложке журнала «Бюллетень учёных-атомщиков», чтобы проиллюстрировать опасения многих специалистов о потенциальной техногенной катастрофе. Полночь на этом символическом устройстве означала ядерный Армагеддон, пишет обозреватель The Times, историк Нил Фергюсон.

Он не сомневается, что кто-то в научных кругах уже разрабатывает «Часы Судного дня для американской гражданской войны». Но насколько действительно близки Соединённые Штаты к «междоусобной бойне», которая началась в апреле 1861 году с атаки южан на Форт-Самтер в Южной Каролине?

По словам автора статьи, в социальных сетях уже довольно давно идёт своего рода культурная гражданская война. И с приближением промежуточных выборов в конгресс она всё стремительнее набирает обороты.

Примером тому служит недавнее «безумное самобичевание» профессора в Университете Эмори, который решил осудить себя за «сексистские мыслепреступления». «Ему бы очень понравилась культурная революция Мао», — полагает Фергюсон.

Разумеется, культурная война реальна не более, чем торговая война, которую Дональд Трамп объявил Китаю. Тем не менее новость о самодельных взрывных устройствах, отправленных нескольким видным критикам американского президента, включая Барака Обаму, Хиллари Клинтон и Джорджа Сороса, дала почву «новым пророчествам» о второй гражданской войне в США.

Арест подозреваемого в рассылке бомб жителя Флориды Цезаря Сайока был встречен СМИ криками: «Попался!» Его фургон был обклеен стикерами в поддержку Трампа. Надпись на одной из наклеек гласила «CNN — отстой».

«Трамп причастен к этому!» — незамедлительно объявил обычно трезвомыслящий вашингтонский корреспондент. И это вызвало недоумение у автора статьи: «Мне не особенно нравится, что Трамп регулярно критикует мейнстримные СМИ и периодически превозносит применение силы. Но стоит ли его столь небрежно связывать с психопатом, рассылающим самодельные бомбы?»

В июне прошлого года на республиканца Стива Скализе совершил покушение Джеймс Ходгкинсон, сторонник Берни Сандерса. Но тому же самому журналисту не пришло в голову написать о причастности сенатора-демократа к этому преступлению, отмечает Фергюсон.

На его взгляд, недавнее нападение на синагогу в Питтсбурге только усложняет ситуацию. Трамп — не антисемит, но многие альтернативные правые «регулярно оскорбляют евреев». Хотя среди левых радикалов тоже хватает юдофобов.

Нельзя отрицать, что обе стороны злоупотребляют резкими заявлениями. Следовательно, существует очевидный потенциал для обострения политического конфликта в США. Особенно, с учётом «ужасающего» количества оружия в частном владении. Но можно ли говорить о гражданской войне?

Некоторых из тех, кто выступает с подобными аргументами, можно было бы счесть паникёрами. Но когда историк Виктор Дэвис Хэнсон из Института Гувера предупреждает, что США находятся на «пороге самой настоящей гражданской войны», то к его словам необходимо прислушаться, считает автор статьи.

Также, по его мнению, внимания заслуживает консервативный обозреватель National Review Рейхан Салам, который утверждает, что без кардинальной миграционной реформы Америка развалится на части. Кроме того, стоит внимательно отнестись к работе Питера Турчина, который настаивает, что несколько факторов политической нестабильности (в первую очередь, неравенство) достигнут пикового значения к 2020 году, в результате чего США станут «особенно уязвимы для кровопролитных потрясений».

Хэнсон убеждён, что напряжённость, вызванная глобализацией, интернетом, левизной университетских кампусов и незаконной иммиграцией, привела к идеологическому и географическому расколу. Существующая «токсичная атмосфера» напоминает ему не только о 1850-х, но и о V веке до н.э., когда внутренние противоречия разрушили древнегреческие города-государства.

Сам Фергюсон придерживается оптимистического взгляда, что культурная война утомляет большинство нормальных американцев. Он полагает, что радикальные правые и левые представляют собой «два шумных меньшинства».

Однако Хэнсон делает упор на очень важный фактор. История неоднократно доказывала, что «радикальные и порой воюющие незначительные меньшинства могут обострить ситуацию, свести оппозицию к нулю и вынудить молчаливое большинство дать добро на насилие».

По признанию автора статьи, накануне он услышал «самую тревожную аналогию» о сходстве президентских выборов 2020 и 1860 годов. Его собеседник напомнил, что Авраам Линкольн победил в четырёхсторонней гонке. Если центрист, например, губернатор Огайо Джон Касич, выступит в качестве независимого кандидата, демократы выставят прогрессивного кандидата, а Трамп попытается переизбраться, то возникнет похожая ситуация, рассуждает Фергюсон.

Подобные выводы нельзя назвать утешительными. Потому что после выборов 1860 года стало ясно, что разногласия о рабстве невозможно преодолеть. Победа Линкольна вскоре привела к выходу из союза семи южных штатов и созданию Конфедерации, напоминает автор статьи.

«Действительно, на часах Судного дня гражданской войны скорее 11:08, чем 11:58. Но когда я скажу вам, кто привлёк моё внимание к аналогии с 1860 годом, вы поймёте, почему она вызвала у меня такое беспокойство. Читатель, это был (экс-советник Дональда Трампа. — ИноТВ) Стив Бэннон», — подчёркивает Нил Фергюсон.