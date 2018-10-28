Bild: Меркель раскритиковали за «излишнее дружелюбие» к Путину и Эрдогану

Совместное фото по итогам встречи в Стамбуле, на котором Ангела Меркель держится за руки с Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, вызвало острую реакцию в немецком обществе, пишет Bild. Канцлера ФРГ критикуют за «излишнее дружелюбие» по отношению к «диктаторам»и обвиняют в крайне мягкой позиции на переговорах. Сама же Меркель позитивно оценила итоги встречи, сообщает издание.

Имеет ли право Ангела Меркель демонстрировать столько дружелюбия по отношению к «авторитарным» лидерам? Таким вопросом задаётся Bild, имея в виду фотографию, сделанную во время встречи по вопросам сирийского конфликта в Стамбуле, на которой канцлер ФРГ держится за руки с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как утверждает издание, встреча не принесла никаких конкретных результатов, а совместное фото вызвало бурю возмущения в немецких политических кругах. «Меркель не только выстилает перед диктатором красную дорожку, она ещё и жмёт его кровавую руку. Меня тошнит», — приводит Bild комментарий вице-председателя федерального собрания Гамбурга от партии «Левых» Кансу Оздемир, опубликованный у неё в Twitter.

Упоминается высказывание Дирка Кунце из фонда Фридриха Науманна, о том, что Меркель «пренебрегла упоминанием роли Асада в сирийском конфликте, а также не заявила о том, что Россия должна оплачивать восстановление Сирии». Также, в статье приводится ещё один твит — от известной политической активистки Екатерины Крук, в котором она сомневается, что «дипломатический этикет обязывает изъявлять столько радости от пожимания руки кровавого диктатора».

Были и те, кто защищал канцлера Германии от нападок, например, польский политолог Адам Трачик. Bild приводит его слова о том, что он «не слышал, чтобы Меркель или Макрон хвалили Путина и Эрдогана», а также о том, что «глупо жаловаться на обычную для таких встреч фотографию».

Что касается мнения самой Меркель, то издание ссылается на её слова о том, что по итогам встречи удалось «добиться серьёзного прогресса» в создании демилитаризованной зоны вокруг Идлиба. По поводу будущего Башара Асада у лидеров четырёх стран пока нет единства, но все они сходятся на том, что сирийский народ сам должен решить, кто будет управлять страной. «У всех сирийцев должна быть возможность решить политическое будущее страны в рамках свободных выборов», — цитирует Bild федерального канцлера.