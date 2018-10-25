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112: Украина передала Австралии данные добровольцев, воевавших в Донбассе

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Украина передала Австралии список из пяти австралийцев, воевавших в Донбассе. Как пишет «112 Украина», как заявил глава украинского МВД Арсен Аваков, данные люди опасны для Австралии, поскольку они «получили специфическую информацию, которая может вредить национальной безопасности в пользу агрессивных действий России».
112: Украина передала Австралии данные добровольцев, воевавших в Донбассе
Reuters

Украина передала Австралии список из пяти граждан этой страны, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба украинского МВД.

«Украина – первый полигон, где Россия испытывает свои гибридные технологии, и у нас есть большой опыт, как от них отбиваться. В этом конфликте есть и "искатели приключений" из Австралии, которые вошли в состав незаконных вооруженных формирований. По этому направлению мы сотрудничаем с Италией и Великобританией, поэтому мы бы хотели и вам передать этот список из пяти лиц, которые являются гражданами Австралии, для реагирования и жёстких действий», – заявил глава ведомства Арсен Аваков.

Он также добавил, что участники конфликта так же опасны и для Австралии, поскольку они «получили специфическую информацию, которая может вредить национальной безопасности в пользу агрессивных действий России».
 
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