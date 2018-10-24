Sydöstran: нейтральная Швеция — залог безопасности в балтийском регионе

Многие шведские политики сейчас считают Россию врагом — но это можно изменить, если попытаться восстановить доверие к соседям, пишет Sydöstran. В то же время Швеция должна восстановить свою обороноспособность, хотя она никому не угрожает, подчёркивается в статье. По мнению автора, позиция Стокгольма оставаться вне военных альянсов стабилизирует ситуацию в регионе Балтийского моря.

В дни холодной войны Советский Союз хотел, чтобы Балтийское море стало «мирным» — но многие шведы тогда сомневались в благих намерениях сталинского СССР, и их сомнения были вполне справедливыми, пишет Sydöstran. Напряжение между двумя военными блоками в районе Балтийского моря после окончания Второй мировой войны то нарастало, то снижалось.

Когда в 1980-х годах в шведских водах стали появляться «неопознанные подводные лодки», недоверие к советской власти ещё больше усилилось, говорится в статье. Это недоверие достигло кульминации в октябре 1981 года, когда советская подводная лодка села на мель в шхерах неподалёку от Карлскруны. До сих пор существуют разные версии относительно того, как и зачем она туда попала, отмечает Sydöstran.

После того как Советский Союз в 1991 году распался, появились новые надежды на то, что Россия станет «нормальным соседом с демократическими взглядами» — тем более что российская армия была в упадке, и её никто больше не рассматривал как угрозу, поясняет автор. На это шведская политика ориентировалась в течение многих лет.

Однако Россия восстановила военную мощь, и это привело к тому, что напряжение вновь возросло, в том числе и в регионе Балтийского моря. Шведские военные вернулись на Готланд, и многие в стране вновь заговорили о том, что Швеция «должна отказаться от своей позиции вне альянсов», пишет Sydöstran.

На прошлой неделе в резиденции мэра в Карлскруне была организована пресс-конференция, на которой обсуждали тему ежегодной конференции по безопасности Прибалтийского региона Pax Baltica, которая в этом году проходит под девизом: «Хорошие соседи: могут ли они полагаться на нас?» Тон беседе задавал либеральный политик и член оборонной комиссии Аллан Видман, представитель самой лояльной по отношению к НАТО шведской партии. На соответствующий вопрос корреспондента Sydöstran Видман ответил, что в Швеции, по его мнению, уже пора провести референдум по вопросу вступления в НАТО.

Российскую точку зрения на конференции Pax Baltica представлял Юрий Кажура из Белоруссии. Он отметил, что хотя мы исторически не можем выбирать себе соседей по региону, однако можем принять решение встречаться и поддерживать контакты через границу, чтобы прислушаться друг к другу. «И в этом он прав. Проблема в том, что соседи России не доверяют российской власти. Россия вновь в руках сильного мужчины — Владимира Путина. Что случится, когда он исчезнет? Это делает Россию уязвимой, а обстановку ненадёжной», — констатирует Sydöstran.

Конференции Pax Baltica в следующем году исполнится 30 лет, на протяжении которых она помогает налаживать добрососедские отношения вокруг Балтийского моря. Pax Baltica по своей сути — проект на благо мира, ежегодная встреча между людьми из разных стран. Хотя никто из нынешних докладчиков не испытывает иллюзий относительно того, что народы вокруг Балтийского моря когда-нибудь станут «идеально хорошими соседями» друг для друга, однако людям, которые не стремятся живописать «образы врага», в Карслкруне всегда рады, подчёркивается в статье.

В России не считают Швецию врагом. В то время как для Швеции теперь Россия — «враг», отмечает автор: «Этот образ врага может исчезнуть, если политики попытаются добиться доверия». Швеция никому не угрожает, однако она должна также восстановить свою обороноспособность самостоятельно, говорится в статье. «Наша позиция вне альянсов стабилизирует соседские отношения вокруг Балтийского моря», — заключает Sydöstran.