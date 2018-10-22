Гройсман: для украинцев газ подорожает на 23,5%, но МВФ требовал больше

С 1 ноября цены на газ для населения повысятся на 23,5%. Однако, как передаёт «112 Украина», премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цены на газ повысили на значительно меньшую сумму, чем изначально требовал Международный валютный фонд.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цены на газ для населения повысили на значительно меньшую сумму, чем изначально требовал Международный валютный фонд.
«Впрочем, это повышение стало значительно меньше первичных требований. У меня было два варианта — договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество. Или войти в дефолт. Это банкротство страны. Это невозможно было допустить», — заявил Гройсман.
Он добавил, что правительство считает необходимым продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями для обеспечения политики выплаты долгов и снижения нагрузки на бюджет.
«Мы работаем с финансовыми рынками мира, чтобы отдать кредиты, которые на нас возложили прошлые правительства в течение 2005 — 2013 годов. Сейчас мы ежегодно платим $5 млрд в качестве обслуживания взятого тогда долга», — сказал Гройсман.
Как напоминает «112 Украина», согласно решению украинского Кабмина, с 1 ноября цены на газ для населения повысятся на 23,5%.
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