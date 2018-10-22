Без испанского салата и с таможенным коллапсом: Die Zeit рассказала, чем опасен «жёсткий» брексит

Вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения и без переходного периода все сильнее возрастает, пишет Die Zeit. Подобный сценарий, называемый «жёстким» брекситом рискует привести к большому количеству проблем, как для самого Туманного Альбиона, так и для ЕС, предостерегает издание.

Тереза Мэй заявила, что сделка по брекситу реальна, и сейчас самое время её оформить, пишет Die Zeit. Однако при этом, подмечает немецкое издание, на последнем съезде ЕС прогресса добиться не удалось. У сторон остаётся все меньше и меньше времени до назначенной даты (29 марта 2019 года) для того, чтобы выработать компромиссные решения. Достичь единства по целому ряду вопросов (особенно по вопросу границы между Ирландией и Северной Ирландией) будет крайне сложно, поэтому, резюмирует Die Zeit, Великобритания и ЕС уже сейчас могут начинать готовиться к «жёсткому брекситу» без соглашения и без переходной фазы.

Издание приводит перечень наиболее актуальных проблем, которые возникнут при таком сценарии.

1. Моментальный выход Британии из Таможенного союза и единого рынка ЕС может увеличить время обслуживания британских грузовых машин с товарами для экспорта в ЕС, прибывающих в порт города Дувр до 20 минут (против нынешних 2 минут). Между тем, согласно подсчётам, увеличение обслуживания лишь на 2 минуты приведёт к возникновению 17-километровых заторов по обе стороны Ла-Манша.

2. Британии придётся дополнительно нанять 9 тыс. чиновников. В первую очередь, новые кадры потребуются министерству торговли, а также таможенным и налоговым ведомствам.

3. На данный момент британские логистические компании имеют примерно 1200 лицензий ECMT, которые позволяют провозить грузы в ЕС тяжёлым транспортом. «Жёсткий» брексит сделает эти лицензии недостаточными для проезда, и тысячи британских грузовиков не смогут покинуть французский порт Кале, чтобы везти товары далее по Европе.

4. Поставляющиеся в ЕС из Британии медикаменты могут серьёзно задержаться на границе — потому что фармацевтика из стран, не являющихся членами ЕС, должна проходить подробную проверку на соответствие стандартам.

5. На данный момент в сельском хозяйстве Великобритании занято 75 тыс. сезонных работников, являющихся гражданами ЕС. Если Лондон и Брюссель так и не достигнут соглашения, все эти люди потеряют право на работу, что создаст большие трудности при сборах урожая.

6. Большое количество европейских предприятий хранит свои активы в лондонских банках. Обмен данными происходит на основании закона ЕС о защите данных — брексит должен будет перевести его в лоно английского законодательства. Однако ЕС позволяет осуществлять передачу данных третьим государствам только лишь в случае, если закон третьей стороны признан эквивалентным закону ЕС — в случае с Великобританией, такого признания нет.

7. За один год из Британии в ЕС летает примерно 154 млн пассажиров. Выход из ЕС без переходной фазы приведёт к тому, что британские авиакомпании будут вынуждены получать разрешение у той или иной страны ЕС на каждый отдельно взятый рейс.

8. 95 процентов всего потребляющегося в Британии салата производится в Испании. Проблема в том, что салат является скоропортящимся товаром — поэтому введение после «жёсткого» брексита дополнительного таможенного контроля сделает его импорт бессмысленным.

9. 200 тыс. североирландских домов обеспечиваются электричеством из Ирландии, и это возможно только благодаря общему рынку электроэнергии. Однако, общий рынок утратит свою силу в отношении Северной Ирландии, в случае, если Мэй и ЕС так и не договорятся.

10. «Жёсткий» брексит также несёт неприятные новости для автолюбителей: по оценкам экспертов, автомобили из Великобритании станут примерно на € 3 тыс. дороже. В свою очередь, европейские машины подорожают для англичан примерно на € 2 тыс.