Newsweek: в США предупредили о попытках России, Китая и Ирана вмешаться в выборы

Американские ведомства, занимающиеся вопросами национальной безопасности, заявили о своей обеспокоенности тем, что Россия, Китай, Иран продолжают вести кампании, направленные на вмешательство в политику США, пишет Newsweek. Как отмечает издание, это заявление прозвучало менее чем за три недели до промежуточных выборов, которые пройдут 6 ноября.

Офис директора Нацразведки, Министерство юстиции, ФБР и Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов в своём совместном заявлении утверждают, что Россия, Китай и прочие страны проводят кампании, в рамках которых они занимаются распространением «дезинформации» и «иностранной пропаганды».

«Мы обеспокоены продолжающимися кампаниями России, Китая и прочих иностранных сил, в том числе Ирана, по подрыву доверия к демократическим институтам и по оказанию влияния на общественные настроения и политику правительства, — заявили ведомства. — Эта деятельность также, возможно, нацелена на то, чтобы повлиять на мнение избирателей и на то, какие решения они примут на американских выборах 2018 и 2020 годов».

Силовики признали отсутствие у них каких-либо доказательств того, что иностранные государства подрывают избирательный процесс или собираются оказать влияние на подсчёт голосов, говорится в статье.

«В настоящее время у нас нет доказательств несанкционированного доступа или подрыва работы инфраструктур, которые могут дать противникам возможность помешать голосованию, повлиять на подсчёт голосов или подорвать нашу способность подсчитывать голоса на промежуточных выборах», — сказано в совместном заявлении.

Оно было опубликовано в тот же самый день, когда Минюст США обвинил россиянку Елену Хусяйнову в предполагаемой попытке вмешательства в американские промежуточные выборы 2018 года посредством соцсетей.

«Этот случай служит суровым напоминанием для всех американцев: наши зарубежные противники продолжают свои усилия по вмешательству в нашу демократию, создавая социальный и политический раскол, распространяя недоверие к нашей политической системе и выступая в поддержку или против отдельных политических кандидатов», — прокомментировал ситуацию директор ФБР Кристофер Рэй.