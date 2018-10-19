Обозреватель: в Непале и Камеруне живут богаче, чем на Украине

07:58
Два ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Якутии
В результате пожара в частном доме в якутском селе Лекечен погибли два ребёнка, сообщили в единой диспетчерской службе.
07:44
CNN: Трамп разочарован главой Минфина из-за падения биржевых индексов
Президент США Дональд Трамп разочарован министром финансов Стивеном Мнучином из-за снижения основных биржевых индексов.
07:30
В США при крушении легкомоторного самолёта погиб человек
Легкомоторный самолёт потерпел крушение в жилом районе в американском штате Южная Дакота, сообщает CNN.
07:16
Кабмин запретил застройку противопожарных полос в границах населённых пунктов
Правительство России запретило застройку противопожарных минерализованных полос в границах населённых пунктов.
06:57
Взрыв произошёл в лаборатории университета в Пекине
Взрыв произошёл в среду, 26 декабря, на территории университета в Пекине.
06:35
Япония объявила о выходе из Международной комиссии по промыслу китов
Власти Японии приняли решение выйти из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) в 2019 году, чтобы с июля возобновить китобойный промысел.
06:21
Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России
Инцидент в Керченском проливе якобы является третьей волной «оккупации» Украины. Такое мнение выразил генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе интервью Bild.
06:01
В Москве 26 декабря ожидается до -9 °С
В Москве в среду, 26 декабря, ожидается до -9 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
05:45
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Италии
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на итальянском острове Сицилия. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
05:36
Глава Минвостокразвития рассказал о китайских инвестициях в ДФО
Инвестиции Китая в Дальний Восток в 2018 году сохраняются на уровне 80% от общего объёма иностранных вложений в регион. Об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Козлов.
05:20
СМИ: Британия намерена изучить способы защиты христиан от преследований по всему миру
Глава британского МИД Джереми Хант поручил провести расследование случаев преследования христиан по всему миру.
04:59
В КНДР проходит церемония, посвящённая модернизации дорог с Южной Кореей
Символическая церемония в честь начала работ по соединению и модернизации железных и автомобильных дорог Южной Кореи и КНДР проходит в среду, 26 декабря, на северокорейской ж/д станции Пханмун. Об этом информирует «Рёнхап».
04:40
СМИ: ИГ взяло ответственность за атаку на МИД Ливии
Террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ) взяла на себя ответственность за атаку на здание МИД Ливии в Триполи.
04:19
Авиасообщение с Камчаткой прервано из-за обледенения ВПП
Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) в среду, 26 декабря, будет закрыт до 14:00 по местному времени из-за обледенения взлётно-посадочной полосы.
04:00
В Германии 20 человек пострадали при столкновении двух повозок
Около 20 человек получили травмы в результате столкновения двух конных повозок в Баварии (Германия). Об этом сообщает Associated Press.
03:46
Главком ВМФ сообщил о развёртывании у границ России стратегического высокоточного оружия США
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королёв рассказал, что США и их союзники по НАТО наращивают военную деятельность у берегов России.
03:28
Минздрав России намерен принять меры по сокращению потребления сахара и соли
Министерство здравоохранения России намерено разработать документы, направленные на сокращение потребления россиянами сахара и соли. О этом следует из ответа замглавы ведомства Олега Салагая на обращение члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрия Свищева.
03:14
В России вступило в силу решение об обязательной маркировке продуктов с ГМО
Продукты с содержанием генно-модифицированных организмов (ГМО) с 26 декабря должны маркироваться специальным знаком в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
02:48
Власти Гватемалы призвали США расследовать гибель восьмилетнего ребёнка-мигранта
Правительство Гватемалы призывает Соединённые Штаты провести расследование второй за месяц смерти ребёнка-мигранта.
02:33
В США россиянину Никулину продлили срок проведения психиатрического обследования
Сроки проведения психиатрического обследования экстрадированного из Чехии в США россиянина Евгения Никулина продлены на две недели. Об этом говорится в судебном постановлении.
02:16
В Казани в результате стрельбы пострадали два человека
В Казани двое мужчин пострадали в результате стрельбы, в городе объявлен план «Перехват».
01:59
СМИ: Мэттис провёл Рождество за работой
Глава Пентагона Джеймс Мэттис провёл Рождество на работе и выступил с рождественским обращением к американским военнослужащим.
01:35
Букмекеры: «Ливерпуль» не сможет разгромить «Ньюкасл» в 19-м туре АПЛ
Букмекеры считают, что «Ливерпуль» не сумеет победить «Ньюкасл» с разницей в три и более мячей в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
01:35
В США умер восьмилетний ребёнок, находившийся в центре содержания нелегалов
В США умер ещё один ребёнок из Гватемалы, задержанный американскими властями вместе с его отцом при попытке нелегального пересечения границы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Таможенно-пограничную службу США.
01:22
В Таиланде нашли двух российских туристов, заблудившихся в лесу
В Таиланде нашли двух российских туристов, потерявшихся в лесу Пханг Нга, сообщает The Nation.
01:08
SANA: в результате ракетной атаки под Дамаском пострадали трое военных
В результате ракетной атаки ВВС Израиля под Дамаском пострадали трое сирийских военнослужащих.
00:59
Госдеп выразил соболезнования в связи с атакой на здание МИД Ливии
Соединённые Штаты выразили соболезнования в связи с вооружённой атакой на МИД Ливии в центре Триполи, в результате которой погибли три человека.
00:45
Доступ в Кремль и Мавзолей Ленина закроют 26 декабря из-за общероссийской ёлки
Доступ к Мавзолею Ленина и Московскому Кремлю будет закрыт в среду, 26 декабря, в связи с проведением в Кремлёвском дворце общероссийской ёлки. Об этом сообщает пресс-служба ФСО.
00:29
Путин: Парижское соглашение не несёт угроз для развития России
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что не видит в настоящее время угроз промышленному развитию России от реализации Парижского соглашения по климату. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.
00:14
Депутат Рады прокомментировал расширение санкций против Украины
Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул прокомментировал попадание в российский список лиц, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.
00:03
В Челябинской области проводят проверку после предполагаемого нападения медведя на человека
В Челябинской области проводят доследственную проверку после предполагаемого нападения медведя на человека, сообщает URA.RU.
00:02
В Куйбышеве задержали социально опасного пациента, сбежавшего из новосибирской психбольницы
В Куйбышеве задержали социально опасного пациента, сбежавшего из новосибирской психиатрической больницы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
00:02
InStat не включил обладателя «Золотого мяча» Модрича в символическую сборную по итогам года
Компания спортивной аналитики InStat, занимающаяся профессиональной статистикой, объявила символическую сборную по итогам 2018 года.
23:59
В Курганской области завершили расследование дела о гибели пятилетнего ребёнка под поездом
В Курганской области завершили расследование дела о гибели пятилетнего мальчика под поездом, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК России.
23:58
Силы ПВО Израиля перехватили запущенную со стороны Сирии ракету
Израильские системы противовоздушной обороны среагировали на запущенную со стороны Сирии зенитную ракету.
23:56
Бас-гитарист «Кино» прокомментировал планы выпустить забракованный альбом группы
Бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал планы выпустить забракованный альбом группы.
23:54
Эксперт прокомментировал слова депутата бундестага о «Северном потоке — 2»
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT заявление депутата бундестага Юргена Триттина о том, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» приведёт не к зависимости Европы от России, а к взаимозависимости обеих сторон.
23:49
Экс-глава района Екатеринбурга вышел по УДО
Экс-глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко получил условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Тагилстроевского суда Нижнего Тагила.
23:48
На Северном Кавказе начались полевые занятия артиллеристов по новой методике
Артиллерийские подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа приступили к полевым занятиям по новой методике на Северном Кавказе, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
23:47
В Петербурге ужесточили контроль за очисткой крыш
В Санкт-Петербурге ужесточили контроль за очисткой крыш, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
23:47
В ЯНАО суд вынес приговор участнику бунта в изоляторе
Новоуренгойский суд вынес приговор участнику бунта в изоляторе временного содержания, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
23:45
Обвиняемому в поджоге церкви в Свердловской области грозит до пяти лет колонии
Прокуратура города Верхняя Пышма передала в суд дело против 20-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в поджоге церкви в монастыре Ганина Яма, сообщает URA.RU.
23:45
Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» переиграть «Нью-Йорк» в НБА
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
23:41
В Госдуме прокомментировали расширение санкций России против Украины
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал расширение санкций России в отношении Украины.
23:40
В Самаре вынесли приговор врачу по делу о смерти пациентки
В Самаре вынесли приговор акушеру-гинекологу по делу о смерти пациентки, родившей троих детей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по области.
23:39
Тела четырёх человек найдены в квартире в Ульяновске
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел четырёх человек, в том числе двух детей, с огнестрельными ранениями в Ульяновской области.
23:33
В Новосибирске открыли центр спортивной гимнастики
В Новосибирске состоялась церемония открытия центра подготовки по спортивной гимнастике имени Евгения Подгорного, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу правительства.
23:31
Фрегат «Адмирал Эссен» возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море
Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота возвращается в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.
23:30
В Севастополе осудили 19 членов преступной группы за организацию азартных игр
Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор в отношении 19 членов преступной группы по делу об организации азартных игр.
23:26
«Салават Юлаев» поместил в список отказов чемпиона мира по хоккею среди юниоров Филатова
Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» отправил в список отказов нападающего Никиту Филатова.