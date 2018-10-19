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Обозреватель: в Непале и Камеруне живут богаче, чем на Украине

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Согласно результатам исследования Global Wealth Report, Украина заняла одну из последних позиций по уровню личного богатства граждан. Как пишет «Обозреватель», Украину по данному показателю опередили Непал, Камерун, Кения, Бангладеш и Лесото.
Обозреватель: в Непале и Камеруне живут богаче, чем на Украине
Reuters

Украина заняла 123-е место в мире из 140 стран по уровню личного богатства граждан. Как пишет «Обозреватель», данный показатель по состоянию на середину 2018 года составлял $1563 на одного взрослого жителя. 

Согласно исследованию Global Wealth Report, ближайшими соседями Украины стали Непал ($2054), Камерун ($2282), Кения ($2306) Бангладеш ($2332) и Лесото ($2640).
 
Однако, как отмечает издание, Украина догнала Белоруссию ($1563) и опередила Таджикистан ($1364), Замбию ($1197), Сирию ($1190), Мали ($1094). 
 
На первом месте находится Швейцария с более $530 тыс. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия – $411 тыс. и США – $404 тыс. В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция. 
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